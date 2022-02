FC Barcelone : Frenkie de Jong avoue qu’il s’attendait à mieux

Frenkie de Jong admet qu'il s'attendait à gagner plus de trophées à Barcelone depuis son transfert retentissant de l'Ajax il y a trois ans.

L'international néerlandais n'a qu'un seul titre de Copa del Rey à son actif depuis qu'il a rejoint l'équipe du Barça à l'été 2019, une période turbulente qui a vu le club lutter contre d'importants problèmes financiers, vendre un certain nombre de joueurs clés et changer trois fois d'entraîneur.

Malgré cette frustration, De Jong insiste sur le fait qu'il est heureux au Camp Nou et dit qu'un message de son collègue milieu de terrain Sergio Busquets l'a aidé à s'installer dans son nouveau club.

De Jong est-il heureux au Barça ?

De Jong a rejoint le Barca pour un montant initial de 75 millions d'euros en janvier 2019, mais ne s'est lié à l'équipe qu’à la fin de la saison après un beau parcours en Ligue des Champions avec l’Ajax.

Les Catalans ont terminé à la deuxième place de la Liga derrière le Real Madrid et n'ont pas réussi à remporter un trophée pour la première fois depuis 2008.

Ils ont réussi à soulever la Copa de Rey la campagne suivante mais n'ont pu terminer que troisième en Liga, la première fois que le Barca a terminé en dehors des deux premiers en 13 ans.

Malgré cette frustration, De Jong affirme qu'il ne regrette pas d'avoir fait le choix de rejoindre les géants catalans.

"Je suis très heureux d'être à Barcelone : depuis mon plus jeune âge, je voulais être ici, donc dans ce sens, c'est un rêve qui se réalise", a-t-il déclaré à The Observer.

"Mais, bien sûr, j'aurais aimé remporter plus de trophées que lors de mes deux premières années. Je m'attendais à plus dans ce sens, disons-le comme ça. Mais à part ça, je suis très heureux ici et j'espère que cela durera encore de nombreuses années."

Busquets l'a pris sous son aile

Formé dans la célèbre académie de l'Ajax et membre de l'équipe qui a atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019, l'arrivée de De Jong a suscité beaucoup d'enthousiasme.

Une fois son transfert confirmé, les médias espagnols ont rapidement commencé à spéculer sur son rôle dans l'équipe, suggérant que Sergio Busquets pourrait perdre sa place et même devenir amer à cause de la présence du Néerlandais.

De Jong, cependant, insiste sur le fait qu'il entretient une bonne relation avec le vétéran international espagnol, qui a fait tout son possible pour lui souhaiter la bienvenue au club.

"Il m'a dit [dans un SMS] : 'Super tu viens et si tu as besoin de quelque chose, je suis toujours là pour t'aider'", a déclaré De Jong.

"Et quand je suis arrivé à Barcelone, il m'a recommandé un restaurant et a fait une réservation pour moi et ma petite amie, Mikky. Il avait également informé le propriétaire que nous venions, de sorte que tout était bien organisé pour nous."