FC Barcelone : Frenkie De Jong, Arda Güler... les annonces de Joan Laporta sur le mercato

Joan Laporta a déclaré que le club avait bien fait de ne pas vendre Frenkie de Jong à Manchester United l'été dernier.

Depuis son retour à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas tout réussi, mais l'homme fort du club catalan a réussi à assainir le club et a pris de fortes décisions qui ont parfois porté leurs fruits. Le président du FC Barcelone a révélé que le club avait reçu une offre colossale de 100 millions d'euros pour le milieu de terrain néerlandais l'été dernier.

"Nous avons bien fait de ne pas vendre De Jong"

Le club a décidé de ne pas vendre De Jong, ce que Laporta estime être la bonne décision. S'exprimant sur Onze TV3, Laporta a déclaré : "L'année dernière, nous avons reçu une offre de 100 millions d'euros pour Frenkie de Jong... et nous avons bien fait de ne pas le vendre. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être sur le marché".

"Il y a des joueurs qui sont fondamentaux pour cette équipe compétitive que nous devons continuer à faire progresser. Nous avons reçu des offres pour Pedri, Ansu, Christensen, De Jong, Araujo. Nous pensons qu’ils doivent continuer parce qu’ils ont un présent et un avenir", a conclu Laporta.

"Deco est à Istanbul pour Güler"

Manchester United, qui souhaitait recruter le milieu de terrain, était en pourparlers avancés avec le FC Barcelone en vue d'un éventuel transfert. Le Barça était prêt à le vendre pour une somme importante, mais De Jong a clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par un départ. Les Red Devils ont ensuite recruté Casemiro au Real Madrid.

Sur le plan des arrivées, Joan Laporta a confirmé que le Barça était hors course pour Marcelo Brozovic : "Ce sont des opérations que nous n’envisageons pas en raison des implications financières. Brozovic est plus abordable, mais il a une offre de l’Arabie avec laquelle nous ne pouvons pas rivaliser. Oriol Romeu ? Laissons travailler les responsables. Mateu et Deco. Il y a des noms qui nous plaisent et le secrétariat technique y travaille".

En revanche, le président du Barça a apporté de l'optimisme pour la jeune pépite turque, Arda Güler : "Deco était à Istanbul. Maintenant, la LaLiga nous permet de faire des opérations qui ne comptent pas pour cette année. Nos recruteurs le suivaient. Nous avons aussi l’avis de Deco, qui pense que c’est un grand talent. Nous essayons de clore l’opération".

Les géants catalans se regrouperont le mois prochain avant de se rendre aux États-Unis pour la pré-saison, où ils affronteront la Juventus, Arsenal, le Real Madrid et l'AC Milan.