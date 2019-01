FC Barcelone, Eric Abidal n'exclut par le départ de Denis Suarez et Malcom

Le directeur sportif du FC Barcelone a fait le point sur le mercato hivernal et n'exclut pas le départ du milieu de terrain et de l'ailier brésilien.

Le FC Barcelone a décidé de se montrer actif sur le mercato. Si les Blaugrana ne devraient pas faire de folie cet hiver, ils se sont déjà attachés les services de Kevin Prince Boateng, à la surprise générale, et préparent bien évidemment l'été prochain avec comme énorme objectif la venue de Frenkie De Jong. Mais le FC Barcelone pourrait également être tenté de légèrement dégraisser cet hiver en laissant partir un ou deux joueurs.

Devant les médias, Eric Abidal n'a pas écarté un ou deux départs (Denis Suarez et Malcom) lors du mercato hivernal : "Denis Suarez et Malcom ? Personne ne sait. Nous travaillons toujours en interne. Il y a des décisions que l’entraîneur prendra. Nous sommes contents de l’équipe, de l'effectif mais il y a toujours des possibilités. Les joueurs qui jouent peu peuvent rester ou peuvent demander à partir. Tous les scénarios seront évalués".

Abidal invite De Jong à se positionner

Denis Suarez a notamment été longtemps annoncé par la presse espagnole du côté d'Arsenal, mais selon les dernières rumeurs, les négociations ont été rompu avec les Gunners. Le milieu de terrain est celui qui a le plus de chance de quitter le navire catalan cet hiver. Malcom est quant à lui en manque de temps de jeu mais a clamé à plusieurs reprises vouloir rester au FC Barcelone, d'autant qu'avec la blessure d'Ousmane Dembélé il pourrait avoir du temps de jeu.

Ernesto Valverde s'est montré plus prudent en conférence de presse concernant les départs : "Je le dis avec une petite bouche, mais je suppose que personne ne viendra et sur le plan des départs, il pourrait y avoir Denis (Suarez ndlr.) mais on verra. Kevin Prince Boateng est arrivé parce que Munir est parti. Malcom ? Jusqu'au 31, tout peut arriver, mais nous ne pouvons pas rester sans joueurs. Il est vrai qu’il existe une base de joueurs qui joue plus que d’autres, mais une équipe ne compte pas seulement 11 joueurs ou reste avec 14 joueurs".

En revanche, le directeur sportif du FC Barcelone a botté en touche lorsqu'il a fallu confirmer la venue de Frenkie De Jong : "La décision de Frenkie De Jong ? Je crois que c’est une question que vous devriez poser au joueur. Il est au courant de l’intérêt qu’il suscite, il prendra sa décision et la seule chose que nous pouvons faire c’est attendre. Nos voyages ne sont pas un secret, mais nous ne pouvons pas dévoiler tout ce que nous faisons".