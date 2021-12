FC Barcelone - Elche (3-2) : Le Barça se fait peur et s'en remet à la Masia

En choisissant de revenir dans son club de coeur et de s’asseoir sur le banc du Barça, Xavi avait très rapidement insisté sur le fait que la Masia devait redevenir le vivier de l’équipe première catalane. Trop délaissé à son goût depuis quelques années, le centre de formation des Blaugrana allait redevenir l’une des pièces centrale du projet du nouvel entraîneur.

Il n’a pas mis longtemps à mettre en pratique ses principes et le match contre Elche en a été de nouveau la preuve. Au coup d’envoi, ils étaient six à être passés par la Masia, jeunes et moins jeunes compris.

Accroché par Osasuna lors de la dernière journée et défait deux fois en Ligue des Champions, le Barça a joué avec ses nerfs en laissant fondre une avance de deux buts en l'espace de deux minutes, samedi soir, avant que Nico ne délivre tout un stade, à cinq minutes de la fin.

Si les Blaugrana ont longtemps cru mettre un terme à leur série de trois matches sans victoire (toutes compétitions confondues), c’est avant tout grâce aux nouvelles pépites du centre. Avec comme tête de gondole, Gavi.

Le milieu de terrain, véritable révélation de ce début de saison morose en Catalogne, a débloqué son compteur but avec son club formation au terme d’une action individuelle que n’aurait pas renié Xavi de son temps de joueur. Le but de Gavi avant même la 20eme minute a permis au Barça de se mettre rapidement à l’abris.

L'article continue ci-dessous

Soir de première pour Gavi et Jutgla

En panne de confiance et incapable de gagner le match contre Boca Juniors en hommage à Maradona, le FC Barcelone est une bête malade et doit en plus composer avec les blessures comme celle de Memphis Depay.

Sans le Néerlandais, la mission a été donné au jeune Jutgla d’animer l’attaque barcelonaise. Après avoir joué ses premières minutes (une) contre Osasuna lors de la dernière journée, l’attaquant de 22 ans a connu sa première titularisation et l’a fêtée avec un premier but en professionnel juste après le quart d’heure de jeu.

Un break d’avance pour le Barça, suffisant pour renouer avec la victoire ? Il semblerait que rien ne soit donné aux Blaugrana cette saison et les sifflets entendus à la fin du match ne vont pas faire redescendre la pression. Fébriles défensivement même en menant 2-0, les hommes de Xavi ont trouvé le moyen de se faire rejoindre à l'heure de jeu et en seulement deux minutes. Le Barça est une bête blessée et Tete Morente et Milla ont profité de certaines largesses pour croire au nul au Camp Nou. Avant que Nico ne joue les sauveurs...