FC Barcelone : Clément Lenglet tente d'éteindre l'incendie...

C'est une image qui aurait le don d'énerver les supporters de chaque club. Mercredi soir, Clément Lenglet arborait un large sourire, s'amusant aux côtés de Robert Lewandowski après la large défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Bayern Munich (3-0). Un revers pourtant synonyme d'élimination pour les Catalans, une grande première dans notre millénaire...

Une attitude captée par les caméras de télévision, au moment où ses coéquipiers ont, eux, immédiatement quitté la pelouse la tête basse. Il n'en fallait pas moins pour générer une vive polémique en Espagne. Et, comme souvent, l’émission El Chiringuito a fait plus de bruit que tout le monde… Le chroniqueur Jota Jordi, par exemple, n’a pas ménagé l’ancien de Séville. "Lenglet, si tu écoutes ça… Tu n’as pas honte ? Tu n’as pas honte ? Des millions de personnes pleurent après ce match, et toi tu rigoles…", s’est-il ému lors de l’émission, choqué.

Déjà dans le viseur des supporters du club suite à ses prestations décevantes, l'ancien de l'AS Nancy Lorraine s'est empressé d'éteindre un incendie susceptible de devenir incontrôlable ce jeudi, présentant ses excuses aux supporters du Barça. Sur Instagram, l'international français a tenu à se justifier, évoquant une "réaction ponctuelle" opposée à sentiment personnel.

"Je veux envoyer un message aux fans. Tout d'abord, je suis triste du résultat d'hier, ce club ne mérite que le meilleur et nous n'avons pas pu le faire. Deuxièmement, je voudrais expliquer une image de moi souriant avec Lewandowski à propos de quelque chose qui venait de se passer à ce moment-là", a d'abord expliqué Clément Lenglet.

"Il s'agit d'une réaction ponctuelle qui ne reflète en rien mon sentiment sur le résultat. Mes valeurs sont indiscutables et tous ceux qui me connaissent savent mon engagement et mon amour pour ma profession, pour le Barça et surtout pour ses supporters. Je n'aurais jamais eu une telle réaction à quelque chose qui nous a tant fait souffrir depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes très tristes mais nous avons maintenant une mission : ramener le Barça là où il mérite d'être", a ensuite ajouté le Français, bien forcé de faire profil bas sur ce coup...