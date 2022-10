FC Barcelone - Celta Vigo : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Barça - Celta Vigo : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les dernières informations sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Il y a deux FC Barcelone cette saison, le Barça dominateur et serein en Liga et celui un peu plus en difficulté, moins réalise et souvent puni en Ligue des champions. Xavi espère voir la première version, la meilleure, de son FC Barcelone ce dimanche soir face au Celta Vigo. A une semaine du Clasico face au Real Madrid et à trois jours d'un match capital face à l'Inter Milan en Ligue des champions, le Barça doit absolument gagner.

Leader de la Liga depuis la semaine dernière avec son succès contre Majorque cumulé au faux pas du rival madrilène contre Osasuna, le FC Barcelone veut conserver cette place et se rendre à Santiago Bernabeu dans son fauteuil de leader. Pour y parvenir, le Barça pourra bien évidemment s'appuyer sur un Robert Lewandowski en grande forme.

Meilleur buteur du championnat d'Espagne avec neuf buts en sept matches, le Polonais a marqué lors des six derniers matches de Liga et compte bien poursuivre cette série face au Celta Vigo. Robert Lewandowski sera épaulé par ses fidèles acolytes Raphinha et Ousmane Dembélé qui donnent le tournis aux défenses adverses. Le Celta Vigo aura fort à faire pour repartir avec au moins un point du Spotify Camp Nou.

Onzième de Liga, le Celta Vigo encaisse quasiment deux buts par matches depuis le début de la saison et historiquement le club galicien ne réussit pas ses déplacements au Barça puisqu'ils y perdent trois fois sur quatre. Sans un grand Iago Aspas, remplaçant lors du dernier match face au Betis Séville, déjà auteur de cinq buts en Liga, le Celta Vigo n'aura pas la moindre chance face au FC Barcelone.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Celta Vigo

Ville : Barcelone

Barcelone Stade : Camp Nou

Camp Nou Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Barça - Celta Vigo ?

FC Barcelone - Celta Vigo

Liga

Dimanche 9 octobre

21h sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h45

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle du Barça et du Celta Vigo

Barça : VDVVD



Celta Vigo : VVDDV

Les blessés et absents :

Xavi va devoir faire preuve d'imagination, une fois de plus pour composer son onze de départ. L'entraîneur du FC Barcelone est handicapé par l'absence de plusieurs éléments importants depuis la trêve internationale. Blessés en sélections, Araujo, Depay et Jules Koundé ne sont toujours pas disponibles.

Il faut ajouter à cette liste les blessures de Bellerin, au pied, et les dernières en date de Franck Kessié et Andreas Christensen, survenus lors de la défaite face à l'Inter. La seule bonne nouvelle pour Xavi, c'est qu'il devrait pouvoir compter sur le retour de Frenkie De Jong au milieu de terrain. Du côté du Celta, aucun absent à noter, mieux encore Coudet va pouvoir récupérer Cervi, son habituel titulaire à droite, suspendu lors du dernier match.

Les équipes probables

XI de départ du Barça : Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembélé.

XI de départ du Celta Vigo : Marchesin - Mallo, Aidoo, Nunez, Galan - Tapia - Cervi, Beltran, Rodriguez - Aspas, Larsen.