FC Bâle-OM - Fabio Celestini : "Ce 2-1 est dangereux pour l'OM"

Les supporters de l'OM se souviennent forcément de lui : Fabio Celestini a en effet porté le maillot du club phocéen pendant deux saisons, de 2002 à 2004, atteignant la finale de la Coupe UEFA lors de sa dernière année au club. Aujourd'hui âgé de 46 ans, l'ancien international suisse a raccroché les crampons en 2012 pour devenir entraîneur.

Vainqueur de la Coupe de Suisse avec Lucerne en 2021, Celestini a été renvoyé en novembre dernier après une série de mauvais résultats. Il a tout de même eu le temps de croiser la route du FC Bâle, l'adversaire de l'OM lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence.

Et lors d'une interview accordée à nos confrères de La Provence, il a expliqué quelles étaient les forces de l'équipe bâloise, battue 2-1 au Vélodrome lors du match aller : « Les Bâlois, chez eux, en feront toujours plus qu'au Vélodrome, c'est inévitable. Ils s'en sont suffisamment bien sortis pour pouvoir remplir leur stade au retour, que les gens aient envie d'aller les encourager. Ils vont lâcher les chevaux, ça peut faire mal. Ils sont outsiders, n'ont rien à perdre et on sait bien, à Marseille, qu'on peut se qualifier même quand on n'est pas favori. C'est ce qui nous était arrivé en 2004, contre Liverpool ou l'Inter. À 2-0, j'aurais trouvé la tâche de Bâle compliquée, mais ce 2-1 est dangereux pour l'OM. »

Fabio Celestini a tout de même des motifs d'espoirs pour les Marseillais, en raison des difficultés actuelles du club bâlois : « Ils ont eu de la peine à battre le Servette à 11 contre 10, pendant plus d'une heure, puis à 11 contre 9. Malgré quelques joueurs expérimentés, l'équipe est très jeune et ne survole plus le championnat suisse comme c'était le cas les années précédentes. »

Il précise par ailleurs que c'est n'est plus le même FC Bâle qu'en début de saison car le mercato d'hiver a affaibli l'équipe suisse : « Ils ont perdu Cabral, leur meilleur buteur transféré à laFiorentina. Zhegrova, le milieu gauche qui provoquait beaucoup a signé à Lille. Et Cömert, le pilier de la défense, est parti à Valence. Soit trois joueurs qui faisaient la différence. »

De quoi rassurer les Marseillais qui défieront les Bâlois jeudi, à 18h45, au Parc Saint-Jacques.