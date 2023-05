Le tournoi de Roland-Garros fait son grand retour avec le coup d'envoi de l'édition 2023 la semaine prochaine. Focus sur le Grand Chelem parisien.

Il n'y a pas que pour le festival de Cannes que les regards du monde entier se tournent sur l'hexagone, au cœur du printemps, quand le soleil recommence à pointer le bout de son nez. Un peu plus au Nord, la capitale devient aussi le théâtre des plus grandes stars mondiales. Sur les courts, où les champions se confrontent sur cette terre battue orange qui imprime la rétine. Et dans les gradins, où personnalités du sport et d'horizons divers défilent pour les acclamer.

Comme chaque année, il y aura des échanges interminables, des instants de grâce, des coups durs et des coups fatals, des mugissements sur des passings, amortis, lobs gagnants ou smashs rageurs, des sourires et des larmes, des cris et de la sueur. Voici toutes les infos essentielles sur Roland-Garros 2023.

Quelles sont les dates de l'édition 2023 de Roland-Garros ?

Roland-Garros 2023 débutera le lundi 28 mai et se terminera le dimanche 11 juin. Au total, 128 joueurs et 128 joueuses rythmeront trois semaines de compétition intense. Une phase de qualifications, "l'Opening week", aura lieu du 22 au 26 mai en guise d'amuse-bouche pour les amoureux du tournoi, avant que le 28 mai ne marque le lever de rideau de la fameuse quinzaine.

Pourquoi le samedi 27 mai avant le 1er tour sera une journée spéciale ?

Il est à noter que la journée de transition entre les deux phases, le samedi 27 mai, sera une date à cochée puisque l'emblématique Yannick Noah sera célébré pour commémorer les 40 ans du dernier sacre tricolore dans le tournoi.

Rafael Nadal participera-t-il à Roland-Garros 2023 ?

La nouvelle a été actée ce jeudi. Et elle fait l'effet d'une petite bombe, forcément. Cette édition 2023 se disputera sans le maître absolu : Rafael Nadal.

"La blessure n'a pas évolué comme j'aurais aimé. Pour Roland-Garros, c'est impossible. Je ne pourrai pas y être après plusieurs années sans manquer le rendez-vous. Vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile. Ce n'est pas ma décision, mais celle de mon corps. Je n'ai pas l'intention de jouer pendant les prochains mois", a soufflé le champion espagnol, assurant toutefois qu'il ne mettait pas un terme à sa carrière.

Depuis deux décennies, Rafael Nadal est bien plus qu'un simple favori pour Roland-Garros. Il est en le visage, la personnification, le symbole d'une réussite absolue. De 2005 à 2022, l'Espagnol a soulevé à 14 reprises un trophée qui est presque devenu sa propriété.

Dans une ère contemporaine marquée par sa cohabitation avec Roger Federer puis Novak Djokovic, son œuvre lui a permis de nouer des liens forts avec le public français. Mais pour cette édition 2023, la participation de l'Espagnol est fortement compromise. Forfait pour les tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, le chouchou de la Porte d'Auteuil avait manqué toutes les étapes habituelles de la préparation à Roland-Garros.

En grand champion qu'il est, Novak Djokovic n'a pas caché sa déception « Ça ne change rien en ce qui concerne ma préparation. Et je fais tout pour y jouer à mon meilleur niveau. Mais, bien sûr, son absence à Roland‐Garros affecte le monde du tennis et le tournoi en raison de son histoire à Paris et, plus généralement, en raison de ce qu’il a accompli dans sa carrière et de l’impact qu’il a eu sur notre sport. »

Sans Nadal, quels sont les favoris de Roland-Garros 2023 ?

Si l'ombre de Rafael Nadal planera dans le ciel parisien, son absence redistribue évidemment les cartes. Même sur une jambe, l'Espagnol était le grandissime favori. Il l'a encore démontré il y a un an, sur fond de polémiques parfois déplacées. Son absence laisse un vide terrible qu'un zeste de suspense supplémentaire relancé ne suffira à combler. Sans Nadal, Novak Djokovic s'impose évidemment comme l'homme à abattre. Son rapport à Roland-Garros est beaucoup plus contrasté, mais le Serbe totalise tout de même deux sacres à Paris depuis le début de son immense carrière.

Djoko devra toutefois se méfier d'autres cadors, à commencer par Carlos Alcaraz, qui lui a chipé sa place de numéro 1 mondial au classement ATP et abordera donc le tournoi en tant que tête de série numéro 1. Par-delà ces considérations comptables, Alcaraz, vainqueur du Masters 1000 de Madrid, s'impose surtout comme l'un des plus grands spécialistes du tennis moderne sur terre battue, où son agressivité en fond de court, sa puissance et son endurance font des merveilles.

Derrière ces favoris, certains outsiders sont tout à fait crédibles. Le Russe Daniil Medvedev, troisième joueur mondial, aura aussi sa carte à jouer, tout comme le finaliste de la saison passée Casper Ruud, ou encore Stefanos Tsitsipas, Holger Rune et Andrey Rublev.

Sur quelles chaînes suivre Roland-Garros 2023 ?

Le groupe France Télévision diffusera encore le célèbre tournoi parisien. Il faudra se rendre sur France 4 ou France 3 pour suivre les matchs avant 14 heures, avant de basculer ensuite sur France 2 à partir de cet horaire.

Outre France TV, Prime Video diffusera également les matches disputés sur le court Simonne-Mathieu, ainsi que les rencontres planifiées en soirée - les "night session".

Streaming : où suivre Roland-Garros 2023 ?

Il sera possible de suivre le tournoi sur la plateforme de streaming de France Télévision, ainsi que sur celle du groupe Amazon pour les matchs diffusés par Prime Vidéo.

Quels sont les joueurs les plus titrés dans l'histoire de Roland-Garros ?