Fatih Terim testé positif au coronavirus

Le célèbre coach turc Fatih Terim vient d’être diagnostiqué positif au coronavirus.

Triste nouvelle émanant de . Le très respecté coach local, Fatih Terim, vient d’être touché par le covid-19.

L’entraineur du a annoncé la nouvelle lui-même à travers une publication twitter, mais sans se montrer alarmiste et en rassurant au maximum les fans. « Selon les résultats des tests effectués aujourd'hui, mon résultat Coronavirus était positif. Je suis entre de bonnes mains à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas. Je communiquerai dès que possible ».

Pour rappel, le championnat turc ne s’est arrêté qu’en fin de semaine dernière. C’est l’avant-dernier championnat à avoir stoppé son activité en Europe. Désormais, il ne reste plus que la Biélorussie.

Fatih Terim est âgé de 66 ans. Il y a quelques mois, il avait été hospitalisé pour une hernie discale. Il s’était fait opérer et a raté la reprise du championnat des Sang et Or.