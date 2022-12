Fati, l'incroyable geste de Messi qui a changé sa vie : "Je n'oublierai jamais"

Le jeune attaquant du FC Barcelone, Ansu Fati, s'est longuement confié dans un entretien accordé au journal L'Equipe.

Considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Masia du FC Barcelone, Ansu Fati poursuit sa progression, malgré des pépins physiques récurrents. Le jeune attaquant international espagnol, qui a éclos au plus haut niveau il y a trois ans, a pu compter sur le soutien de Lionel Messi lors de ses premiers pas.

Comment Messi a changé la vie d'Ansu Fati

Dans un long entretien accordé à L'Equipe, Fati a raconté comment l'Argentin avait fait basculer sa vie dans une autre dimension, juste après ses débuts avec l'équipe professionnelle.

« Après le match de mes débuts face au Betis Séville, Leo (Messi) nous a attendus dans le vestiaire pour nous féliciter de la victoire. Quand je suis arrivé, à ma grande surprise, il m'a pris dans ses bras ! Le photographe de l'équipe nous a pris en photo tous les deux et, ensuite, Leo l'a mise sur son Instagram", a-t-il expliqué, ému.

"Avec tous les abonnés qu'il a, forcément, plein de gens ont liké l'image et ont commencé à me suivre, a continué Fati. Après ça, j'ai reçu des millions de notifications sur mon portable, c'était dingue. Je n'oublierai jamais ce geste, je lui en serai éternellement reconnaissant. Qu'un joueur de sa dimension fasse cela, c'est quelque chose de très important pour moi. Je garde la photo précieusement chez moi, pour toujours. Je me souviens que Ronaldinho l'avait soutenu un peu de la même façon à ses débuts. Il a fait la même chose avec moi. Cela a été pour moi une véritable source de motivation supplémentaire. »

Lionel Messi a quitté Barcelone pour rejoindre le PSG en 2021, mais nulle doute qu'Ansu Fati doit continuer à suivre les aventures de la Pulga avec un regard d'enfant.