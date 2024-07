"Faites pas chier", Di Meco répond à Griezmann"

De passage dans Apolline Matin, sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur la sortie peu inspirante des Bleus face à la Belgique lors de l'Euro 2024.

Lundi soir, après une qualification pour les quarts arrachée poussivement après un match verrouillé, Antoine Griezmann, grand admirateur de la philosophie de Didier Deschamps, s'est exprimé.

"Un petit score? Faites pas chier avec un petit score ou quoi, on est en quart", a tonné le vice-capitaine, désireux de ne pas s'étendre sur un sujet fâcheux.

"Quand on est joueur, et c’est normal, on est dans l'objectif à atteindre voire dans le résultat, a expliqué Eric Di Meco dans Apolline Matin, sur RMC. Surtout, après les matches, on a des difficultés à lire notre match, soit individuellement, soit collectivement. C’est difficile de juger un match. Lui n'est pas là pour ça. Quand on est joueur et qu’on s’est qualifié dans la douleur comme hier soir… d’ailleurs, il n’y a qu’à voir la réaction des joueurs et de Didier Deschamps."

Di Meco a ensuite évoqué les propos de Didier Deschamps au terme du match. Le boss des Bleus s'est laissé aller à quelques provocations, savourant sa revanche.

"Je l’ai trouvé dans un état un peu bizarre pour un huitième de finale", a admis Eric Di Meco. Il se savait attendu. Il voit que son équipe ne produit pas ce que les gens aimeraient voir. Il avait la pression sur ce match, ça s’est vu sur la réaction qu’il a eue."