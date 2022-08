Fair-play financier : l'UEFA sanctionne l'OM et le PSG

L'UEFA a sanctionné l'OM et PSG pour leurs déficits qui dépassent le plafond imposé par le fair-play financier.

Selon les informations de L'Equipe, les deux représentants de la France en Ligue des champions cette saison, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, sont dans le collimateur de l'UEFA.

L'instance qui dirige le football européen a adressé un « accord de règlement » via son instance de contrôle financier des clubs (ICFC) car ils dépassent les déficits autorisés par le fair-play financier (FPF) sur les trois dernières saisons (30 millions d'euros pour l'ancienne version du FPF, 60 à partir de 2022).

Pour le PSG, le déficit est de 124 millions d'euros en 2019-2020 et de 227 millions d'euros en 2020-2021. Pour l'OM, c'est moins élevé mais toujours en dehors des clous du FPF : 97 millions d'euros en 2019-2020 et 76 millions d'euros en 2020-2021.

L' « accord de règlement » consiste à infliger des sanctions financières aux deux clubs. Ils peuvent accepter cet accord ou le rejeter avec des recours : deuxième instance de l'ICFC puis Tribunal arbitral du sport.

L'Equipe précise par ailleurs que le PSG et l'OM ont trois ans pour résorber leur déficit et se conformer aux règles du fair-play financier sous peine de s'exposer à des sanctions plus sévères et notamment sportives.