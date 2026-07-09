Face à l’Égypte, l’Argentine réédite l’exploit du Brésil 88 ans plus tard

La sélection argentine a consolidé sa légende en Coupe du monde en remontant deux buts pour s’imposer 3-2 face à l’Égypte mardi en huitièmes de finale du Mondial 2026. Tenante du titre, l’Albiceleste atteint les quarts et signe deux exploits inédits dans son histoire.

Grâce à ce succès, l’Argentine devient la deuxième équipe non européenne de l’histoire à renverser une déficience de deux buts en phase à élimination directe de la Coupe du monde, après le Brésil, auteur de la même prouesse face à la Suède le 19 juin 1938.

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C’est aussi la première fois, dans l’histoire de ses participations au Mondial, que l’Albiceleste renverse une telle situation.

Menée 2-0 par l’Égypte, l’Albiceleste a renversé la vapeur : Lionel Messi a d’abord réduit le score, puis égalisé, avant qu’Enzo Fernández n’offre la victoire dans le temps additionnel.

L’Albiceleste défiera la Suisse en quarts de finale et poursuit ainsi sa route pour conserver son titre, au terme de l’un des matchs les plus palpitants de cette Coupe du monde.



