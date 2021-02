Fabregas dévoile son joueur parfait

Cesc Fabregas s'est longuement entretenu avec Timothy Weah lors d'une visio-conférence et a évoqué son joueur parfait.

Son joueur parfait

"De tous les joueurs avec lesquels j'ai joué? Je n'ai pas vraiment besoin d'en choisir beaucoup, je choisirai Lionel Messi et vous avez le footballeur parfait. Le joueur parfait ? Je n'ai pas besoin d'aller aussi loin. J'aurais la rapidité de Thierry Henry, la qualité et l'intelligence de Messi, le cœur de Carlos Puyol ou John Terry. La dernière passe, je ne pense pas que je changerai cela pour personne, je m'en tiendrai à moi pour être honnête. C'est le genre de joueur que j'admire. J'aime regarder les meilleurs, et j'ai toujours été reconnaissant que Dieu m'ait donné l'opportunité de jouer avec les meilleurs pendant de nombreuses années."

Sur Monaco

"Nous sommes dans le bon sens. Nous nous améliorons. Nous avons eu un départ un peu instable au début, mais c'est vrai que vous savez que l'équipe a beaucoup grandi. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs sans grande expérience. Donc, lentement, lentement, nous y arrivons et nous grimpons sur la table et, espérons-le, combattons les trois monstres en tête de la Ligue 1 pour que cela se produise pour la Ligue des champions. Evidemment, c'est l'objectif du club d'être sur le podium, dans le top 3 mais on n'est pas loin. Nous devrons être très réguliers jusqu'à la fin de la saison, si nous voulons y parvenir."

Sur Niko Kovac

"Il a beaucoup fait grandir cette jeune équipe ces derniers mois. Il a ramené la discipline, la détermination, l'attitude à l'équipe, au club aussi. Il a beaucoup de connaissances tactiques. Il était joueur, il était milieu de terrain, il sait de quoi il parle, il a beaucoup d'expérience et je pense que pour les jeunes joueurs, c'est un manager fantastique. Vous apprenez toujours. J'ai eu la chance d'être coaché ​​par certains des meilleurs entraîneurs de l'histoire, donc je prends toujours des petites choses que vous savez de chacun, les points positifs, peut-être pas aussi positifs parce que nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses sur lesquelles parfois nous ne sommes pas d'accord, mais ce que j'aime chez Niko, c'est qu'il me parle beaucoup. Il explique sa philosophie. C'était un joueur et il était un milieu de terrain, un milieu de terrain haut et j'aime parler à ce type de personnes parce que les connaissances que nous partageons sont les mêmes. Parfois, les attaquants peuvent être un peu plus gourmands, peuvent être un peu plus égoïstes et parler de football d'une manière différente, mais je pense que chez les milieux de terrain, nous voyons l'image tout autour. Et c'est très intéressant de partager le football avec lui."