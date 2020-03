Fabio Cannavaro fait don de 30 000 masques à l'hôpital de Naples

Fabio Cannavaro a rejoint la lutte contre le coronavirus en faisant don de 30 000 masques à un hôpital de sa ville natale de Naples.

L'entraîneur de Guangzhou Evergrande, qui a commencé sa carrière à , s'est senti obligé d'aider sa ville natale.

Coronavirus - La Serie A pourrait ne pas reprendre

"Je n'aime pas parler de ces choses. Il est vrai que des gens comme moi sont les premiers à aider", a déclaré Cannavaro aux médias italiens.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"C'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté et c'est une façon de montrer ma proximité avec mon peuple. Je n'aime pas en parler publiquement. J'espère que [le don] sera utile", a-t-il ajouté.

Cannavaro est dans les dernières étapes de sa quatorzaine en après avoir passé 20 jours à Dubaï et achèvera sa période forcée d'isolement vendredi.

"Ce vendredi, je terminerai deux semaines d'isolement et je pourrai partir", a-t-il déclaré. "J'ai eu un autre test et il s'est avéré négatif. Ce sera une bonne sensation de se promener et de voir les bars ouverts", a déclaré le vainqueur de la 2006 et du Ballon d'Or.