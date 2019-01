Fabinho s'estime "très heureux" de sa situation à Liverpool et fait l'éloge de Klopp

L'ancien joueur de l'AS Monaco ne regrette pas son choix d'avoir pris la direction de Liverpool. Il apprécie travailler avec Jurgen Klopp.

Fabinho a rejoint Liverpool en provenance de l'AS Monaco en mai dernier et s'il a eu du mal à s'imposer dans l'effectif, désormais sa situation s'est inversée.

Avec déjà 18 matches à son compteur toutes compétitions confondues, le Brésilien a évoqué son choix de rejoindre les Reds dans un entretien accordé à l'Equipe, ne regrettant pas sa décision.

Son intégration dans l'effectif : "J'arrivais dans un nouveau club, avec un nouveau coach, un nouveau style de jeu, et j'ai compris que je devais être patient. Le staff m'a encouragé à travailler et à ne pas lâcher. Quand le coach a estimé que j'étais prêt, il m'a donné ma chance. Aujourd'hui, je fais partie de la rotation et je suis heureux de la situation. Liverpool est un club énorme qui traverse une phase magnifique, donc, non, je n'ai pas regretté mon choix."

L'article continue ci-dessous

Le PSG : "En fait, si j'avais dû signer au PSG, c'est l'année d'avant que cela aurait pu se faire. Ils étaient très intéressés, j'avais beaucoup parlé avec Antero (Henrique, le directeur sportif) et les dirigeants parisiens, mais ça n'a pas marché. L'année d'après, je n'ai pas attendu après eux."

Klopp : "Il ne lâche rien, que ce soit sur les horaires, la qualité et l'intensité de l'entraînement, la concentration aussi. Il veut qu'on soit toujours à fond, même à l'entraînement, pour qu'on reproduise ça en match... Et vu le temps que j'ai passé sur le banc, j'ai observé comment il est pendant les matches. Il crie, il hurle ses instructions, il est électrique!"

La situation de Monaco : "On parle d'un projet de formation, censé faire progresser de jeunes joueurs, mais il faut une base solide pour les entourer. Monaco ne veut pas, ou ne peut pas retenir les meilleurs éléments, donc ça finit par se payer. Tu ne peux pas perdre autant de cadres et continuer d'être dans les trois ou quatre premiers."