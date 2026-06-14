Fabinho reconnaît : « Le Maroc nous a contraints à beaucoup de courses sans ballon. »

Fabinho, milieu de terrain de la sélection brésilienne et joueur professionnel d’Al-Ittihad (Arabie saoudite), a tenu à saluer la performance du Maroc après le match nul 1-1 qui a opposé les deux équipes lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Il faut d'abord rendre hommage aux joueurs marocains, car c'est grâce à eux que le milieu de terrain brésilien a semblé incapable d'imposer sa domination », a-t-il déclaré à la presse.

Il a ajouté : « Il faut rendre hommage à l’équipe du Maroc, c’est une très bonne équipe. Peut-être que le fait que ce soit le match d’ouverture ou la chaleur ont joué un rôle, mais je donne beaucoup de crédit au Maroc qui a joué de manière tout à fait remarquable. »

« Ils ont bien conservé le ballon et ne l’ont pas beaucoup perdu, ce qui nous a obligés à courir beaucoup sans le ballon », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’état de forme de Neymar, le milieu de terrain a répondu avec prudence : « Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas m’exprimer en détail sur ces questions, mais d’après ce que je vois, il a l’air d’aller bien et de récupérer correctement. »

« Sa simple présence dans le vestiaire nous fait du bien : il parle comme un capitaine et on espère le voir revenir vite », a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain d’Al-Ittihad a par ailleurs rappelé la difficulté de l’opposition marocaine : « Nous savions que ce serait un match très difficile, car le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. Nous étions donc conscients que ce serait compliqué, et peut-être même le match le plus difficile pour nous dans ce tournoi. »

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Il a également affirmé respecter Haïti et l’Écosse, tout en rappelant que la Seleção se doit de bien se préparer pour remporter ces rencontres et terminer en tête de son groupe.

Quant aux éloges reçus après son entrée en jeu à la mi-temps, Fabinho a expliqué : « J’ai pris le temps d’analyser ce qui s’était passé en première période, ce qui m’a aidé à m’adapter plus facilement aux exigences du match. »

Pour conclure, il a affirmé : « Je cherche toujours à entrer sur la pelouse avec sérieux et détermination afin d’apporter mes qualités à l’équipe : protéger la défense, être vigilant sur les seconds ballons et fermer les espaces. Je veux donner le meilleur de moi-même pour aider ma sélection, et c’est ce que je continuerai à faire. »