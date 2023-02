Explications : Pourquoi le prêt de Hakim Ziyech de Chelsea au PSG est tombé à l'eau

Le Paris Saint-Germain a conclu un accord verbal avec Chelsea pour le prêt d'Hakim Ziyech, mais le transfert n'a pas été validé.

Coup de froid sur le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Désireux de recruter un joueur offensif pour remplacer Pablo Sarabia, qui a quitté le club, le champion de France en titre avait réussi à trouver l'heureux élu quelques jours avant la clôture du marché des transferts, mais finalement tout a capoté dans les dernières minutes.

Chelsea savonne la planche

Après des heures de négociations, GOAL a confirmé que Chelsea et le Paris Saint-Germain s'étaient mis d'accord sur un prêt pour l'international marocain, Hakim Ziyech, qui n'incluait pas d'obligation d'achat. Ziyech a atterri à Paris pour passer sa visite médicale pendant que les clubs négociaient encore, mais il y a un problème majeur avec le transfert.

GOAL comprend que les documents requis ont été soumis en retard en raison de l'envoi répété par Chelsea de documents incorrects au Paris Saint-Germain. Par conséquence, le transfert d'Hakim Ziyech a été soumis en retard à la LFP et risque donc fortement d'être invalidé par l'instance du football français, ce qui ferait tombé.à l'eau le prêt de Ziyech.

Un appel, peu d'espoir

Bien évidemment, le PSG aura la possibilité de faire appel auprès des autorités françaises du football, ce que le champion de France en titre compte bel et bien faire, mais les diverses informations sorties ce mardi soir ont suggéré que le club de la capitale n'a pas beaucoup d'espoir d'enregistrer l'international marocain pour le reste de la saison.

Ce n'est pas la première déception du PSG en janvier, puisque les géants de la Ligue 1 ont échoué à faire venir Malcom juste avant la débâcle de Ziyech. Ils avaient également espéré faire venir Milan Skriniar au club avant la date limite du mercato d'hiver, sans succès. Toutefois, dans le cadre de Skriniar ce n'est qu'un demi échec puisque le défenseur de l'Inter rejoindra le PSG l'été prochain, libre de tout contrat.

Le PSG aurait aimé pouvoir compter sur lui dès cette deuxième partie de saison, mais n'est pas parvenu à trouver un accord avec l'Inter Milan. Le PSG va maintenant croiser les doigts dans le dossier Hakim Ziyech et espérer que son appel sera couronné de succès et que Ziyech pourra être ajouté à l'équipe avant une série de rencontres nationales et européennes cruciales.