Explication des règles de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA

Pour la Coupe du monde 2026, la FIFA a mis les petits plats dans les grands : 48 équipes s’apprêtent à investir les États-Unis, le Canada et le Mexique pour une véritable fête du football, à la fois chaotique et envoûtante. Toutefois, une telle expansion s’accompagne de nouveaux changements au niveau de la phase de groupes.

Jusqu’ici, les éditions à 32 équipes envoient deux nations par groupe en huitièmes de finale. Pour accroître l’inclusivité, notamment en faveur de l’Afrique et de l’Asie, la FIFA a donc inséré un tour à élimination directe supplémentaire avant les huitièmes. Ainsi, 32 équipes accéderont à la phase à élimination directe : les premiers et deuxièmes de chaque groupe, ainsi que les meilleurs troisièmes, tandis que les autres devront faire leurs valises et rentrer chez eux.

Comment ce système fonctionne-t-il ? GOAL vous explique les règles, dispositions et critères de départage qui entreront en jeu lors de la Coupe du monde 2026.

Comment fonctionne la phase de groupes de la Coupe du monde ?

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Cette édition masculine, la première à aligner 48 équipes, comportera donc 12 groupes de quatre nations. Le tirage au sort, effectué en novembre, a réparti les sélections en quatre chapeaux de 12 selon leur classement mondial, les têtes de série étant rejointes par les coorganisateurs États-Unis, Canada et Mexique.

Chaque équipe disputera trois matchs en phase de groupes, à raison d’une rencontre par adversaire. Trois points sont attribués pour une victoire, un pour un nul et aucun pour une défaite. Les deux meilleurs de chaque poule ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont au tour suivant. Les quatre pires troisièmes et tous les quatrièmes seront, eux, éliminés.

Il n’y a ni prolongations ni tirs au but pendant la phase de groupes.

Quels sont donc les critères de départage appliqués lors de la phase de groupes de la Coupe du monde ?

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Si plusieurs équipes d'un même groupe totalisent le même nombre de points à l'issue des matchs de poule, une série de critères est appliquée pour les départager.

Résultats des confrontations directes entre les équipes à égalité Différence de buts lors des confrontations directes Nombre de buts marqués lors des confrontations directes Différence de buts générale Nombre total de buts marqués Points de fair-play Classement mondial de la FIFA

On se fonde d’abord sur les points obtenus dans les confrontations directes, puis sur la différence de buts dans ces rencontres, et enfin sur le nombre de buts marqués lors de ces duels. Si l’égalité persiste, on examine la différence de buts globale sur l’ensemble des matches de groupe, puis le nombre total de buts marqués.

Si l’égalité persiste, les points de fair-play entrent en jeu : la formation au comportement le plus exemplaire est alors privilégiée. Enfin, si la parité subsiste, le classement mondial FIFA vient départager les équipes.

Concrètement, un carton jaune coûte un point, un carton rouge indirect (deux avertissements dans la même rencontre) en enlève trois, et une exclusion directe quatre.

En 2018, le Sénégal est devenu la première équipe de l’histoire à être éliminée d’une Coupe du monde masculine en raison d’un nombre supérieur de cartons jaunes par rapport au Japon, qui s’est qualifié aux dépens de la nation africaine.

Quelles équipes classées troisièmes se qualifient dans les groupes ?

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Les huit meilleures troisièmes des douze groupes se qualifieront aussi pour la phase à élimination directe, leur classement étant établi selon les mêmes critères de départage.

Même avec des performances mitigées, ces formations accèderont donc aux huitièmes de finale, mais elles affronteront alors un premier de groupe, un parcours plus ardu que celui réservé aux deuxièmes.

C’est une première dans l’histoire de la Coupe du monde, même si l’Euro applique déjà ce système depuis 2016. Lors de cette édition, le Portugal s’était qualifié de justesse comme meilleur troisième après trois matchs nuls, avant de remporter le tournoi en battant la France en finale.

Cette règle promet souvent une dernière journée de phase de groupes palpitante, les troisièmes places étant souvent disputées. À l’Euro 2024, les Pays-Bas ont ainsi devancé la Géorgie grâce à un meilleur comportement disciplinaire, tandis que la Slovénie a éliminé la Hongrie grâce à une différence de buts favorable.

Certains estiment que le passage à 48 équipes avantage les « cadors », qui disposent désormais d’une plus grande marge de manœuvre. Lorsque le tournoi comptait 32 équipes, 50 % des participants quittaient la compétition dès la phase de groupes ; en 2026, ce taux d’élimination précoce tombe à 33 %. L’élargissement du champ des possibles offre donc davantage de marge de manœuvre aux « cadors », d’autant que l’entrée en lice de nations moins bien classées devrait, en théorie, leur faciliter la tâche.

Avec l’élargissement de la compétition, le fameux « groupe de la mort » pourrait bien avoir disparu. Le groupe I, composé de la France, du Sénégal et de la Norvège, apparaît pourtant comme l’un des plus relevés. Ces trois nations, favorites face à la Bolivie ou à l’Irak, devraient logiquement s’imposer avec un large écart et offrir à la troisième d’entre elles de réelles chances de qualification pour les huitièmes de finale.