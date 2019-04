EXCLU - Matthäus : "Le Bayern Munich doit faire plus de transferts"

L'ancien milieu de terrain du Bayern a commenté la "folle" saison en Bundesliga et la politique des Bavarois sur le marché des transferts.

Le arrive en fin de cycle. L'été prochain sera déterminant pour le futur du club bavarois qui va devoir profondément renouveler son effectif et tourner une page de son histoire avec les départs annoncés d'Arjen Robben et Franck Ribéry, deux joueurs phares de la dernière décennie. Le champion d' en titre a d'ores et déjà assuré deux recrues, deux champions du monde français, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, en provenance respectivement de l'Atletico Madrid et de .

Lors d'une interview exclusive accordée à Goal et Spox, Lothar Matthäus, ancien de la maison bavaroise, espère voir le Bayern Munich être plus actif cet été que lors des derniers mercatos : "Oui, bien sûr je m'attends à ce que le Bayern fasse plus de transferts cet été. Le Bayern Munich devra encore faire appel à un ou deux autres joueurs pour rejoindre les équipes d' , d' , d' et le .

"La est folle cette saison"

"Avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, deux champions du monde français se sont présentés pour la défensive. Il y aura une recrue en attaque. Timo Werner est un candidat qui peut occuper plusieurs postes. Il y a plusieurs candidats. Les responsables ont une liste et regardent autour d'eux, ils font leurs devoirs. En fin de compte, bien sûr, le joueur doit s’intégrer au concept de club et de l'entraîneur. Thorgan Hazard est un bon joueur, mais je ne sais pas s'il est assez bon pour aider le Bayern Munich. La seconde moitié de la saison ne parle pas nécessairement pour lui", a ajouté l'ancien libéro.

Lothar Matthäus s'est exprimé sur la "folle" lutte pour le titre entre le Bayern Munich et le avant le Der Klassiker ce week-end : "La est assez folle cette saison. Le Bayern a eu une phase faible, Dortmund a eu une phase faible. Mais je pense que le Bayern a l'avantage. Ils jouent à la maison et ont plus d'expérience dans le combat du championnat. Il y a de nombreuses indications qu'ils gagneront à nouveau le titre à la fin".

Enfin, il a évoqué un éventuel retour de Mario Götze en sélection nationale : "Tout d’abord, je suis heureux que Mario Götze s’épanouisse à nouveau à Dortmund. L'entraîneur national a beaucoup d'options dans cette position. Ce qui vous manque avec Mario au plus haut niveau, c'est le face à face. Il manque la vitesse. Il y a eu des fois où il était plus rapide, mais il y avait aussi des fois où il était plus lent que maintenant. Il est en train de monter. Il doit continuer à offrir des performances exceptionnelles pour devenir candidat aux yeux de Joachim Löw. Mais je ne pense pas que vous devriez le sélectionner maintenant".