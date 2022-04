EXCLU | Axel Disasi : “J'ai toujours voulu être un défenseur qui marque des buts”

Auteur de 2 buts toutes compétitions confondues, cette saison, l’international espoirs français se confie à Goal sur son style et ses ambitions avec le club du Rocher.



On dit que les grands défenseurs sont aussi des buteurs. C’est le cas d’Axel Disasi (6 buts en 74 matches). Quel est ton secret ?

Le secret ? Je ne sais pas s'il y a réellement un secret. J'essaie juste de bien me placer dans la surface et parfois, je suis un peu opportuniste. Quand je monte sur un coup de pied arrêté, j'essaye de ruser et de tout donner pour pouvoir tromper mes adversaires. Parfois ça me sourit, parfois non. J’ai toujours voulu être un défenseur qui marque, je trouve que c’est plus valorisant donc j’essaye d’être le plus décisif possible.

Quel est le plus beau but que tu as inscrit avec l’AS Monaco ?

Je choisirais celui contre la Real Sociedad (le 30 septembre, en Ligue Europa, ndlr). C'était mon premier match en Ligue Europa et ce but nous a permis de prendre un point important. Il y avait une belle ambiance au Stade Anoeta, face à une grosse équipe de la Liga. Au-delà de cela, je trouve que le coup de tête était assez puissant et bien placé.

As-tu l’impression d’avoir pris une nouvelle dimension à ton poste depuis que tu es à l’AS Monaco ?

Oui forcément, quand tu rejoins l’AS Monaco, tu as plus de chances d’avoir les projecteurs braqués sur toi, c’est logique au vu de l’histoire du Club. J’ai senti ce changement de statut, l’AS Monaco n’a pas non plus les mêmes ambitions que mes clubs précédents. J’essaye de travailler dur au quotidien pour répondre aux attentes et progresser un maximum.

"On a raté de peu la Ligue des champions cette saison donc on va tout faire pour arriver le plus haut possible en championnat et disputer à nouveau une coupe d’Europe."

Suffisamment pour rêver de l’équipe de France ?

Honnêtement, je n'y pense pas. Je suis pleinement concentré sur mes prestations avec l’AS Monaco. J’ai envie de progresser et de faire une belle saison, nous verrons par la suite.

Quelles sont tes ambitions personnelles pour la fin de la saison ?

Personnellement, j’aimerais marquer 5 ou 6 buts, je pense que ça peut être un beau ratio. Pour ce qui est du collectif, on a raté de peu la Ligue des champions cette saison donc on va tout faire pour arriver le plus haut possible en championnat et disputer à nouveau une coupe d’Europe.

