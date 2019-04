EXCLU GOAL - Mertesacker : "Je vois une finale Manchester City-Barcelone"

Per Mertesacker, l'ancien défenseur d'Arsenal, a livré ses pronostics pour la Ligue des champions dans un entretien accordé à Goal.

Per Mertesacker estime que viendra à bout de en quart de finale de et rencontrera Barcelone en finale. Malgré un revers 1-0 à l'aller, le défenseur allemand reste confiant pour voir le champion d' renverser la situation.



"Pep sait-il encore comment réussir en Ligue des champions? Bien sûr, et City progressera", a-t-il déclaré pour Goal. "Lorsque City abordera le match retour à domicile et que l'équipe aura le sentiment de devoir faire mieux, elle jouera mieux".



"De plus, les Spurs ont toujours eu de gros problèmes à Manchester et ont eu de lourdes défaites. Je ne m'attends pas à ça maintenant, mais ils vont sûrement avoir du mal sans Harry Kane. City a le grand objectif de gagner la Ligue des champions et je ne pense pas que Tottenham puisse gâcher cela. Je pense en fait que la finale sera Man City vs Barcelone".



Le joueur de 34 ans est également confiant dans la capacité de à gérer son avance face à Porto (2-0).



"Liverpool et Klopp ont déjà accompli un long chemin et ce chemin appelle la réussite", a-t-il ajouté. "Ils ont eu une saison fantastique et ont suivi le rythme de Man City, la meilleure équipe d’Angleterre".



"Je compte beaucoup sur Liverpool en Ligue des champions, car dans les matches à élimination directe, ils sont toujours en mesure d'apporter cette intensité à leur jeu. Je suis également convaincu que Klopp est un facteur de motivation. Il est capable de rendre les joueurs encore plus affamés pour ces matchs".



"En , je préfère City. Mais le style intense de Liverpool fait que ces deux clubs se disputeront le titre jusqu'à la fin".



Mertesacker n'exclut pas une surprise dans la seconde manche entre la et l' , même si la présence de Cristiano Ronaldo reste selon lui un facteur déterminant.



"Je pense qu'il pourrait y avoir une autre surprise, mais je m'attends à ce que le facteur Ronaldo soit décisif à la fin", a-t-il déclaré. "Pourtant, la Juventus n’était pas trop expérimentée pour l'Ajax".



"La manière calme de jouer de l'Ajax peut être très dangereuse pour la Juve. L'Ajax a définitivement une chance de passer et la Juve le sait. L'élimination du est un bon avertissement. Je m'attends à ce que la Juve gère mieux la profondeur, d'autant que l'Ajax a manqué de patience dans la surface".