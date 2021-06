Exclu Goal - Kevin Volland : "Monaco est une ville où il fait bon vivre"

Arrivé la saison dernière à Monaco, Volland savoure sa première année réussie, qui lui a permis de disputer l’Euro.

Il l’avoue lui-même, il a été surpris de recevoir un appel de Joachim Löw afin de lui annoncer sa participation pour l’Euro 2020. Plus appelé depuis 2016, Kevin Volland avait d’ailleurs prévu des vacances en Italie avec toute sa famille. Finalement, il a dû annuler pour prendre part à la grande aventure européenne.

"J'étais à la maison pendant une courte période avant d'aller en équipe nationale. Ma grand-mère était un peu triste que je ne rentre pas à la maison maintenant à cause du Championnat d’Europe, avoue le Monégasque à Goal. Mais elle est bien sûr très heureuse et fière que je joue pour l'Allemagne. Et nous pourrons toujours partir en vacances après."

De vacances, l’attaquant allemand pourrait ne pas en avoir beaucoup. Malgré la défaite contre la France en ouverture de ce tournoi, l’Allemagne fait partie des outsiders et est annoncée à minima comme un quart de finaliste. Un parcours qui amènera Volland jusqu’à début juillet.

Derrière ? En finissant troisième, Monaco va devoir passer par deux tours de qualification pour espérer disputer la prochaine Ligue des Champions. Ce qui voudrait dire à peine trois semaines de vacances pour l’Allemand.

Mais, il ne se plaint pas. Pour sa première expérience à l’étranger, l’ancien du Bayer Leverkusen a été comme un poisson dans l’eau dans la Principauté.

"D'un point de vue sportif, c'était définitivement le bon choix pour moi. En plus, Monaco est un très bon endroit où vivre. Ma famille s'y sent aussi très à l'aise. Avec Niko Kovac, nous avons n entraîneur de haut niveau ! Nous avons fait beaucoup de travail de détail et travaillé dur physiquement. C'est aussi un gars formidable en dehors du terrain qui a toujours l'oreille ouverte. Outre le succès sportif, nous avons également passé un très bon moment avec le toute l'équipe d’entraîneurs."

Auteur de 16 buts en 8 passes avec l’AS Monaco, Volland compte bien prouver qu’il a l’étoffe pour jouer en Ligue des Champions, qu'il a déjà goûté à deux reprises (12 matches, 2 buts). A 28 ans, il ne se voit d’ailleurs pas faire machine arrière.

"Un départ ? Non, je n'y pense pas pour le moment, je suis avec l'équipe nationale et le championnat d'Europe est lancé. J'ai encore un contrat de trois ans à Monaco."