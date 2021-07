EXCLU Goal - Eric Garcia : "Luis Enrique et Pep Guardiola sont très similaires"

Nouvelle recrue du FC Barcelone, Eric Garcia compte bien conquérir l’Europe avant de rejoindre les Blaugrana, qu’il avait quittés à 16 ans.

On peut n’avoir joué que douze matches durant la saison et être pourtant sélectionné pour l’Euro 2020. C’est ce que vit depuis trois semaines Eric Garcia avec la sélection espagnole. Barré à Manchester City par la doublette Stones - Ruben Dias ainsi que par Aymeric Laporte, le défenseur central est pourtant bien présent avec la Roja, qui dispute ce mardi soir une demi-finale contre l’Italie.

En fin de contrat avec les Citizens, Garcia n’a pas prolongé avec le club mancunien et a finalement rejoint le FC Barcelone. Un club qu’il connait bien pour y avoir fait toute sa formation avant de mettre les voiles vers l’Angleterre. A 20 ans, le défenseur central semble avoir déjà vécu milles vies mais savoure le moment présent.

"Je lui (Luis Enrique) suis très reconnaissant de la confiance qu’il me témoigne depuis le début, avoue-t-il en exclusivité à Goal . Tous les joueurs veulent jouer, mais ma situation était ce qu'elle était et venir ici et avoir des minutes est quelque chose auquel je ne m'attendais pas."

Titulaire lors du troisième match des poules puis lors du huitième de finale, il est resté sur le banc contre la Suisse en quart de finale. Sera-t-il aligné contre l’Italie ? Il ne le sait pas encore mais serait prêt à aller à la guerre pour Luis Enrique. Entre le sélectionneur espagnol et Pep Guardiola à Manchester City, Eric Garcia a été plutôt bien loti pour son apprentissage du haut niveau.

"Ils sont assez similaires, avec la même idée du jeu : sortie de balle, pression, un message clair qui est transmis clairement et rapidement à l’équipe…"

Ces préceptes d’un jeu de possession et porté vers l’attaque, Eric Garcia va très certainement les retrouver du côté du Barcelone. Arrivé gratuitement, il représente ces fameux bons coups barcelonais depuis le début du mercato avec Sergio Agüero et Memphis Depay. S’il avoue qu’il n’a pas eu de discussion avec Ronald Koeman, Garcia espère une chose : voir Lionel Messi prolonger son contrat avec les Blaugrana.

"J'espère que oui. Je n’ai pas besoin de dire à quel point il est bon, le meilleur joueur qui ait jamais existé. J'espère pouvoir partager le vestiaire avec lui."