EXCLU GOAL : Arthur révèle ce que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar ont en commun

La star brésilienne Arthur Melo a révélé à GOAL ce que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar ont en commun après avoir joué avec les trois.

Le milieu de terrain de 26 ans a travaillé avec l'icône portugaise Ronaldo à la Juventus, a été le coéquipier du septuple Ballon d'Or Messi au FC Barcelone et a fait partie de la même équipe nationale brésilienne que Neymar. Il est mieux placé que quiconque pour parler de ce qui rend ce trio si spécial, car c'est leur quête incessante de la perfection et du succès tangible qui les distingue des simples mortels.

"Les trois vont tuer pour gagner"

Arthur a déclaré dans une interview exclusive à GOAL : "Neymar, CR7 et Messi. Ils ont tous les trois quelque chose en commun. Ils ont une mentalité de gagnant. Qu'il s'agisse d'une séance d'entraînement, d'un match amical ou d'une finale, les trois vont toujours tuer. Même s'ils jouent contre leur mère, ils s'en fichent. Leur mentalité est extraordinaire. Neymar est un entraîneur, il feinte, il dribble..."

"Cristiano marque des buts où qu'il soit, il marque des buts où qu'il aille, parce qu'il a une capacité incroyable... Et Messi, eh bien, Messi est un ET. Un extraterrestre. Une chose qui sort de l'ordinaire. J'ai eu l'occasion de jouer avec les trois et de les voir de près. Chacun a ses caractéristiques, certains dribblent plus ou finissent mieux, mais je préfère leur mentalité. Les trois sortent de l'ordinaire à cet égard", a ajouté le Brésilien.

"Klopp, l'un des meilleurs entraîneurs du monde"

Arthur travaille actuellement avec des joueurs comme Mohamed Salah et Virgil van Dijk à Liverpool, mais il n'a joué que 13 minutes en compétition depuis qu'il a rejoint les Reds en prêt de la Juventus en septembre 2022. Il affirme cependant qu'il apprécie toujours son séjour en Angleterre, déclarant : "Depuis que je suis arrivé, Jürgen Klopp m'a beaucoup aidé et bien traité. C'est un honneur pour moi de travailler avec Jurgen. C'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, il a toujours parlé en bien de moi, c'est quelqu'un d'incroyable et le traitement a toujours été très bon, élégant et spécial".

"Le fait de pouvoir s'entraîner avec quelqu'un comme lui vous apporte toujours beaucoup en tant que joueur et je suis sûr que c'est utile pour la suite, car vous apprenez beaucoup de lui. Maintenant que je suis rétabli, j'aimerais évidemment pouvoir jouer davantage, mais je peux comprendre que la situation actuelle est différente de celle qui prévalait à mon arrivée, parce qu'à l'époque l'équipe avait certains besoins et qu'aujourd'hui elle en a d'autres, mais j'ai l'esprit tranquille quand je leur parle et qu'ils me disent que personne ne se plaint de moi, bien au contraire. Je n'ai que de bons mots pour eux et j'ai une affection toute particulière pour eux", a expliqué l'ancien du Barça.

"Hâte de montrer la nouvelle version d'Arthur"

Il a ajouté ses espoirs pour l'avenir : "La saison prochaine, je la vois d'un bon œil. Elle sera décisive pour ma carrière et je travaille très bien. J'ai hâte de montrer cette nouvelle version d'Arthur. J'espère avoir la possibilité de faire mes adieux à Liverpool en jouant quelque chose, pour dire au revoir à mes coéquipiers, au comité technique et aux supporters, qui ont été très bons avec moi." Arthur retournera en Serie A à la Juve à la fin de la saison, où son contrat court jusqu'en 2025, et il a exprimé le souhait de revenir en sélection brésilienne en jouant régulièrement.