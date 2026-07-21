Giovanni Malagò, président de la Fédération italienne de football, a affirmé que le salaire proposé à l'entraîneur espagnol Pep Guardiola pour prendre les rênes de la Squadra Azzurra constituerait une exception financière dans le budget de la fédération, tout en soulignant dans le même temps que la conclusion de l'accord n'est toujours pas garantie.

Ces déclarations interviennent après que les médias se sont enflammés ces dernières 48 heures autour d'informations faisant état du déplacement du directeur technique de la sélection italienne Paolo Maldini et de son conseiller spécial Leonardo à Barcelone, pour mener une série d'entretiens intensifs avec Guardiola durant le week-end. La nouvelle direction technique de la sélection italienne cherche sérieusement à convaincre l'ancien entraîneur de Manchester City de mener le nouveau projet de la Squadra Azzurra.

Bien que le coût du salaire de l'entraîneur espagnol ait été considéré comme un obstacle à la finalisation de l'accord, les déclarations de Malagò ont ouvert la porte à cette éventualité. Il a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par le site « Football Italia » : « Il y a des aspects financiers avérés qu'il faut prendre en compte, et prétendre que nous serions contraints de nous forcer financièrement pour les couvrir revient à minimiser la réalité. »

Malagò a ajouté, en évoquant le nom de l'entraîneur espagnol : « Il y a certaines exceptions qui peuvent être approuvées, ce sont les exceptions liées au nom qui suscite toute cette polémique en ce moment : Pep Guardiola. Je n'ai pas besoin d'expliquer les raisons évidentes qui font de lui une exception, mais cela ne signifie pas qu'il existe la moindre garantie que l'affaire aboutisse. »

Les observateurs estiment que le fait que Maldini et Leonardo se soient rendus en personne auprès de Guardiola pour lui présenter le projet constitue un indicateur clair de l'orientation de la direction du football italien dans son processus de restructuration. Malagò a commenté cela en déclarant : « Je pense qu'il était juste et essentiel d'ouvrir la porte au dialogue et de la maintenir ouverte. »

Interrogé sur l'absence de contact avec Antonio Conte pour assumer la mission et sur le fait de savoir si la fédération recherchait des caractéristiques différentes, Malagò a précisé : « Cela ne comporte aucun manque de respect envers les autres, car des discussions ont déjà eu lieu avec d'autres noms, et nous pourrions nous orienter vers une option relevant d'une école de pensée plus moderne, ce qui reste une appréciation personnelle. »

Et en réponse à une question sur le fait de savoir si la liste restreinte se limitait à Guardiola, Andrea Pirlo et Roberto Mancini, Malagò a conclu ses propos en déclarant : « Bien sûr que non, nous réfléchissons à un certain profil d'entraîneur, et ces noms entrent assurément dans cette catégorie. »