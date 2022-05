Evra en remet une couche sur Guardiola

Patrice Evra, l’ancien joueur de Manchester United et de l’Equipe de France, s'en prend à nouveau à Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City.

Evra et Guardiola se sont renvoyés la balle depuis l'élimination de Manchester City en Ligue des champions, le Français reprochant au club de manquer de "personnalité". Guardiola a répliqué en suggérant qu'Evra lui-même manquait de caractère lorsque son équipe de Barcelone a écrasé United en finale de la Ligue des champions 2011.

Evra s'est exprimé après que les légendes de Man United aient accueilli les légendes de Liverpool dans un match de charité à Old Trafford samedi et il a de nouveau tenu des propos dégradants à l’encontre du coach catalan.

« Surpris que Guardiola ait eu le temps de me répondre »

« Je n'ai pas compris pour être honnête », a déclaré Evra au Manchester Evening News après la défaite des légendes de United contre Liverpool. « Je ne regarde pas beaucoup les médias, et puis un ami m'envoie Guardiola qui parle de 'peut-être Patrice Evra veut un travail' et puis après 'nous les avons détruits avec Barcelone'. Je travaillais pour Amazon Prime et j'ai juste dit que jouer sous Guardiola, quand on a de la personnalité, ça doit être difficile, quand on a de l'ego ».

« Je parle des joueurs qui ont joué sous ses ordres et ils disent toujours qu'il a été un problème. Ce que j'ai dit était bien, mais maintenant si vous voulez aller parler, je vais parler. Je ne vois aucun joueur de City qui l'aime », a-t-il ajouté.

Evra a ensuite conclu en indiquant que Guardiola est loin d’être irréprochable en tant que personne. « C'est un génie, mais en tant que personne, je ne le connais pas personnellement. J'ai été surpris qu'il ait même eu le temps de répondre à Patrice Evra, je suis un joueur à la retraite, je fais mon travail. J'ai été un peu surpris. Mais moi, je suis toujours heureux, je n'ai pas de haine dans mon cœur. Mais quand les gens veulent faire du badinage, je suis prêt pour ça. Au fait, il gagne parce qu'il avait Xavi, Iniesta et [Lionel] Messi. Bien sûr que tu vas gagner la Ligue des champions. Mais comme il ne les a pas, il y a longtemps qu'il a gagné la Ligue des champions ». Un tacle au niveau de la carotide qui pourrait ne pas rester sans réponse.