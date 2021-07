Evra compare Varane à une légende des Red Devils

L'ancien arrière latéral des Red Devils, fan de Raphaël Varane, pense qu'Ole Gunnar Solskjaer a ajouté un "arrière central complet" à son équipe.

Raphael Varane est une "top, top signature" pour Manchester United, selon Patrice Evra, qui dit que le défenseur du Real Madrid lui rappelle Rio Ferdinand. Evra est depuis longtemps un admirateur du joueur de 28 ans et voit des similitudes entre son compatriote français et la légende des Diables rouges, Rio Ferdinand.

"Raphaël Varane me rappelle Rio Ferdinand"

Ce dernier a remporté six titres de Premier League et la Ligue des champions à Old Trafford entre 2002 et 2014. L'ancien arrière latéral de United a confié à The Athletic tout le bien qu'il pense de l'ancien joueur du RC Lens. "Raphaël Varane me rappelle Rio Ferdinand. Excellent avec le ballon, excellent dans les airs. Il est le défenseur central complet. Je me souviens de mon premier match avec l'équipe de France et j'étais tellement impressionné. Il était si jeune mais si bon avec le ballon, si rapide et son anticipation était parfaite. Il est calme avec le ballon et il peut aussi marquer. C'est une top, top signature pour Manchester United", s'est ainsi félicité Patrice Evra, sous le charme.

Raphaël Varane apportera ses 10 ans d'expérience au plus haut niveau dans les rangs d'Ole Gunnar Solskjaer, ayant initialement rejoint le Real Madrid depuis Lens en 2011. L'imposant défenseur central a disputé 260 matches avec les Madrilènes, marquant 17 buts, et compte trois titres en Liga et quatre couronnes en Ligue des champions à son actif parmi une multitude de sacres remportés. Il est également devenu vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 2018 et cumule 79 sélections au niveau international à ce jour, sa dernière sortie ayant eu lieu lors de la terrible défaite des Bleus en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la Suisse, cet été.



United officialise un accord avec le Real pour le transfert de Varane

United a prolongé son parcours sans trophée à quatre saisons en 2020-21, car ils ont souvent été punis pour des erreurs défensives et des manques de concentration sur les scènes nationales et européennes. Les supporters espèrent que la présence de Raphaël Varane ajoutera plus de solidité à la ligne de fond de Ole Gunnar Solskjaer, et il est fort probable qu'il remplacera Victor Lindelof en tant que partenaire défensif de premier choix du capitaine du club Harry Maguire.

Jadon Sancho ayant également été arraché au Borussia Dortmund pour beaucoup d'argent, les Red Devils devraient désormais lancer un véritable défi pour le titre et avoir de grandes ambitions en Ligue des champions sous la direction d'un entraîneur qui vient de faire le plein de confiance avec un nouveau contrat de trois ans.