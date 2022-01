Everton : les derniers mots de Rafael Benitez

Cette fois, c'est terminé. Dimanche, Rafael Benitez a été limogé de son poste d’entraineur d'Everton après moins de sept mois passés à la tête de l’équipe. Nommé en juin pour succéder à Carlo Ancelotti, l'Espagnol n'a cessé de décevoir. Everton, qui a perdu 2-1 contre Norwich City samedi, n'avait remporté qu'un seul de ses 13 derniers matchs de Premier et occupe la 16e place du classement. Une situation devenue intenable pour les dirigeants.

"Nous devions aussi gagner le coeur des gens"

Remercié, Rafael Benitez a tenu à adresser un message sur son site officiel. L'ancien coach de Liverpool a profité de celui-ci pour remercier le club anglais, non sans amertume. "Nous savions que ce ne serait pas facile et que c’était un gros défi, tant sur le plan émotionnel que sportif. Mon amour pour cette ville, pour Merseyside et ses habitants, m’a fait accepter ce défi, mais ce n’est que lorsque vous êtes à l’intérieur que vous réalisez l’ampleur de la tâche", a d'abord confié le technicien, qui assure avoir travaillé avec engagement à Everton.

"Dès le premier jour, mon staff et moi-même avons travaillé comme nous le faisons toujours, avec engagement et dévouement total, nous n’avions pas seulement à obtenir des résultats, mais nous devions aussi gagner le coeur des gens. Cependant, la situation financière puis les blessures qui ont suivi ont rendu les choses encore plus difficiles. Je suis convaincu que nous aurions été meilleurs une fois les joueurs blessés revenus et avec l’arrivée des nouvelles recrues", a ensuite regretté Rafael Benitez, estimant son éviction trop rapide...

"De moins en moins de patience"

"Le chemin vers le succès n’est pas facile et malheureusement, de nos jours dans le football on recherche des résultats immédiats et il y a toujours de moins en moins de patience, malheureusement les circonstances ont déterminé les résultats et il ne sera pas possible de continuer ce projet. En tout cas, merci au conseil d’administration, au staff, aux joueurs et aux fans qui nous ont soutenu pendant cette période". Clap de fin.