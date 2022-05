Everton : Lampard n'avait jamais connu tel engouement

Frank Lampard a fait l'éloge des "incroyables" supporters d'Everton pour leur soutien féroce lors de la victoire de dimanche 2-1 à Leicester. Les supporters des Toffees ont fourni une toile de fond bruyante au King Power Stadium. Les buts de Vitaly Mykolenko et de Mason Holgate en première période ont permis aux Merseysiders de signer un succès précieux.

Un engouement incroyable autour de l'équipe

Ce succès a suffi à sortir l'équipe de la zone de relégation et à lui donner un point d'avance sur Burnley et Leeds, avec un match en moins sur ces deux équipes. En plus d'encourager l'équipe pendant le match, les supporters des Toffees se sont également réunis sur le terrain d'entraînement du club samedi pour encourager l'équipe lorsqu'elle est partie pour Leicester dans le car de l'équipe. Cela fait suite aux milliers de supporters qui se sont rassemblés devant Goodison Park pour accueillir le bus de l'équipe avant la victoire contre Chelsea.

L'article continue ci-dessous

Leur soutien a fait chaud au coeur à Frank Lampard, comme il l'a déclaré à Sky Sports après la victoire de dimanche. "Ils sont incroyables. Ce qu'ils ont fait pour nous hier, je n'ai jamais rien vécu de tel. Le soutien jusqu'à la fin, j'y suis retourné parce qu'ils sont incroyables et ils doivent savoir ce que nous ressentons pour eux. Nous avons encore du travail à faire".

"Important de profiter de ces moments"

Lampard a également loué les qualités de combativité de ses joueurs, qui cherchent à tirer d'affaires Everton. Les Toffees étaient à quatre points de la zone de relégation après leur défaite contre Liverpool il y a quinze jours, mais ils ont remporté deux matchs consécutifs pour remonter à la 16e place. "Nous nous battons ensemble. C'était un match difficile et un adversaire difficile, mais nous l'avons mérité. C'est important de profiter de ces moments, mais il y a beaucoup de travail à faire", a ainsi analysé l'ancienne gloire de Chelsea.