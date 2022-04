Everton - Iwobi : "On n'est pas des joueurs de Championship"

L'ailier d'Everton Alex Iwobi estime que les Toffees ne sont pas des joueurs de Championship, alors qu'ils affrontent Manchester United en Premier League, samedi à Goodison Park.

Neuf matchs pour se sauver

Les Toffees ont connu des difficultés ces derniers temps et depuis leur victoire 1-0 contre Newcastle United, grâce à un but de l'international nigérian de 25 ans, le 17 mars, ils ont subi deux défaites consécutives, contre West Ham United et Burnley.

Ces résultats ont fait chuter Everton à la 17e place du classement, avec neuf matches pour sauver leur statut en première division, Iwobi pense qu'ils ont ce qu'il faut pour éviter le couperet.

"Les équipes qui nous entourent, comme Burnley, montent et nous mettent la pression et cela rend les choses un peu difficiles, mais il ne faut pas voir les choses comme ça", a déclaré l'ancien joueur d'Arsenal cité par talkSPORT.

"Nous devons continuer à aller de l'avant. Il nous reste neuf matches à jouer et nous pouvons obtenir un maximum de 27 points. Nous allons essayer de gagner chaque match, ce n'est pas facile, mais nous devons prendre les choses match par match.

"D'après ce que je vois à l'entraînement et pendant les matchs, nous savons que nous avons la qualité, il faut juste rester cohérent.

"En tant que joueurs, nous ne sommes pas des joueurs de Championship. Nous pensons que nous avons assez de qualité pour rester en haut. Nous devons juste nous le prouver à nous-mêmes et le prouver aux fans et tout ira bien, mais ça commence ce samedi."

"Lampard m'a donné la confiance nécessaire"

Malgré la récente série de mauvais résultats d'Everton, Iwobi a maintenu qu'ils ont toujours abordé leurs adversaires sans aucune crainte.

"J'ai l'impression que nous avons du respect pour chaque adversaire que nous jouons. Nous avons des tactiques différentes pour chaque équipe, mais nous n'abordons aucun match avec une quelconque crainte", a poursuivi Iwobi.

"Nous avons un plan de jeu et nous essayons de nous y tenir. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose pour United. Nous avons été capables d'obtenir des résultats les deux dernières fois que nous avons joué contre eux, même à l'extérieur à Old Trafford.

"À domicile, j'espère que nous pourrons faire quelque chose et obtenir un résultat."

L'article continue ci-dessous

À propos de son travail sous la direction de Frank Lampard, l'entraîneur d'Everton, le Super Eagle a déclaré : "Il m'a donné la confiance nécessaire pour m'exprimer, même si j'ai joué à plusieurs postes.

"Il m'a beaucoup aidé à l'entraînement et en match aussi. En ce moment, je joue au milieu de terrain en tant que numéro huit et c'est une position à laquelle il jouait, donc il essaie de m'aider et je m'en sors bien jusqu'à présent."

Everton a jusqu'à présent obtenu sept victoires, quatre nuls et 18 défaites.