Everton et Tottenham intéressés par Zaha

L'attaquant vedette de Crystal Palace se dit prêt à changer de club en cas d'opportunité, mais les Eagles ne comptent pas le brader.

Everton et Tottenham sont intéressés par la signature de Wilfried Zaha cet été, selon nos informations. Crystal Palace va cependant se battre pour garder sa star, car de grands changements vont avoir lieu à Selhurst Park après le départ du manager Roy Hodgson.

Hodgson a dirigé son dernier match en tant que patron des Eagles dimanche, lorsque Palace a été battu par Liverpool à Anfield, et cela semblait être un adieu pour une partie de son équipe, avec 15 joueurs en fin de contrat le mois prochain.

Goal a appris qu'Everton et les Spurs sont tous deux très intéressés par Zaha, et qu'ils chercheront à conclure un accord cet été.

L'intérêt d'Everton remonte à l'été 2019, lorsqu'ils ont fait deux offres formelles pour l'international ivoirien. La deuxième offre, d'une valeur de 70 millions de livres sterling (environ 80 millions d'euros) plus Cenk Tosun et James McCarthy, a été rejetée par Palace, les Toffees ayant préféré signer Alex Iwobi d'Arsenal le jour de la date limite des transferts.

Mais leur admiration pour Zaha n'a jamais faibli et ils pensent pouvoir conclure un accord à un prix nettement inférieur cette année. Zaha, 28 ans, a encore deux ans de contrat avec Palace et ne signera certainement pas de nouveau contrat. On pense qu'il pourrait maintenant être disponible pour moins de 40 millions de livres sterling (environ 46 millions d'euros).

Tottenham, qui est lui-même sans manager permanent à l'heure actuelle, surveille la situation et pourrait avoir les moyens de faire une offre, surtout si Harry Kane part.

Arsenal a été intéressé par le passé, mais il est peu probable qu'il revienne à la charge après avoir signé Nicolas Pepe et vu émerger des joueurs comme Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe. En effet, les Gunners, comme l'a révélé Goal la semaine dernière, sont intéressés par Emiliano Buendia de Norwich.

Il est entendu que Palace cherchera à garder Zaha à Selhurst Park. Ils ont déjà beaucoup à faire cet été, avec le départ de Hodgson de son poste de manager. Frank Lampard, Eddie Howe et Steve Cooper, l'entraîneur de Swansea, ont tous été cités comme des remplaçants potentiels.

Peu importe qui sera nommé, il devra reconstituer l'équipe, avec de nombreux joueurs expérimentés prêts à partir gratuitement.

Gary Cahill, Mamadou Sakho, Nathaniel Clyne, Christian Benteke, Wayne Hennessey, Patrick van Aanholt, Andros Townsend, Jeffrey Schlupp, James McCarthy, Joel Ward, Martin Kelly et Scott Dann sont tous en fin de contrat.

La situation de Zaha est encore compliquée par la blessure au talon d'Achille d'Eberechi Eze, qui devrait laisser la star anglaise des moins de 21 ans sur la touche pendant plusieurs mois. Les Eagles souhaitent construire leur équipe autour d'Eze et de Zaha pour l'avenir.

L'article continue ci-dessous

Lors d'un récent entretien, l'ancien joueur de Manchester United a révélé qu'il était ouvert à l'idée d'un nouveau défi, estimant qu'il avait encore le talent et la volonté de se battre au sommet de la Premier League.

Il a déclaré à The Face : "Je sens que je peux avoir une autre chance dans les meilleures équipes, parce que mon rêve est de gagner des choses. Je suis assez bon pour aller sur le terrain et rivaliser avec les meilleurs.

"Si l'opportunité se présentait, je ne la refuserais pas, car je sens que je la mérite. C'est pour que je puisse montrer à mes enfants : 'Voilà ce que papa a gagné'."