Everton et Naples tombent d'accord pour Allan

D'après Sky Sport, le Napoli et Everton sont tombés d'accord pour le transfert d'Allan en Premier League contre 28 millions d'euros.

L'aventure à se termine pour Allan Marques Loureiro. En attendant l'officialisation, le milieu de terrain brésilien a trouvé un accord avec . Le club anglais a, de son côté, réussi à convaincre les Napolitains.

Tel que rapporté par Sky Sport, Allan posera bientôt ses valises à Everton pour un total de 28 millions d'euros dont trois de bonus. En rejoignant , le milieu de terrain retrouvera une tête connue puisqu'il sera de nouveau sous les ordres de Carlo Ancelotti, qu'il a connu pendant une saison en .

Si le Napoli a d'abord demandé à Everton 40 millions d'euros, un compromis a été trouvé sous la trentaine. Un sacré coup pour les Toffees car il y a un an, les médias parlaient d'un chèque de 90 millions d'euros de la part du PSG pour Allan, avant que ce dernier ne prolonge avec les Partonepei.

Plus d'équipes

Suivi par le et l' , le Brésilien quitte la après cinq saisons et va tenter de retrouver en le niveau qui était le sien sous Maurizio Sarri à Naples et qui en faisait l'un des meilleurs milieux du monde.