Everton - Digne : "Être blessé, c'est l'enfer"

L'arrière gauche des Toffees est revenu sur la blessure qui l'a coupé dans son élan après un excellent début de saison en Premier League.

Le défenseur d' Lucas Digne a révélé que la possibilité de reprendre le jeu était toute la motivation dont il avait besoin pour se remettre rapidement d'une fracture de la cheville.

Le latéral gauche international français devait manquer jusqu'à six semaines à cause de la blessure sur le terrain d'entraînement, mais il est en fait revenu deux fois plus vite que prévu.

Et Digne est revenu à la vie en en délivrant une passe décisive lors de la victoire 2-1 de son équipe contre les Wolves.

"Dans mon esprit, je n'ai jamais accepté d'être absent pendant deux ou trois mois, a-t-il déclaré à Goal. J'ai été taclé par derrière à l'entraînement et j'ai été très malheureux. Je sais qu'une cheville fracturée et des ligaments déchirés sont des blessures potentiellement très graves, mais dans mon esprit, ce n'est pas le cas.

"J'ai toujours pensé que ce ne serait pas une grande montagne que je devrais escalader - juste une petite colline, où je pourrais courir jusqu'au sommet. Et quand on se met en tête de faire quelque chose, le corps devient plus fort - du moins, c'est ce que je crois.

"Je veux toujours être sur le terrain, bien sûr - pour aider mon équipe et mon club, pour rendre les fans fiers. Alors être blessé, c'est l'enfer. Mais en fait, d'une manière étrange, j'ai apprécié le dur labeur pour revenir encore plus fort - et j'ai travaillé sur d'autres parties de mon corps - pour revenir mieux."

En attendant, il était ravi de revenir avec sa cinquième passe décisive de la saison en seulement neuf sorties de championnat.

"J'étais si heureux de revenir en Premier League avec une victoire contre les Wolves, et personnellement bien sûr avec une passe décisive. C'était un sentiment incroyable pour être honnête."

Ces chiffres remarquables sont, dit-il, dus à son secteur d'activité sur le terrain d'entraînement.

"Bien sûr, je me développe tout le temps en tant que joueur - et en tant que personne, dit-il encore. Chaque jour, à l'entraînement, je travaille dur pour améliorer chaque petit détail de mon football. Je travaille aussi sur les passes décisives.

"Mais honnêtement, je crois que je viens de poursuivre mon style et ma forme de mes deux premières saisons à Everton.

"C'était exactement mon ambition lorsque j'ai choisi de quitter Barcelone. Ce n'était pas facile de quitter le Barca parce qu'ils voulaient que je reste, mais personnellement, cela n'a pas suffi pendant mes deux saisons là-bas pour jouer 20 et 26 matches par saison, même si nous avions une équipe extraordinaire.

"J'avais besoin de jouer tous les matches - et c'est ce que j'ai fait depuis mon arrivée en et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais dans le projet passionnant d'Everton de construire un grand avenir."

Et Digne se réjouit de jouer pour l'équipe de haut vol de Carlo Ancelotti. "J'aime le style en Premier League et à Everton - tout comme j'aimais le style du Barca. Ce sont deux façons très différentes de jouer au football, mais les deux sont bonnes pour moi. Jouer dans des clubs différents, avec des styles différents, et dans des championnats de haut niveau m'a aidé à développer mon jeu.

"Ici en Angleterre, je peux faire beaucoup de centres, et j'aime le faire. Nous n'avons pas joué comme ça au Barca.

"Cette saison, je ne prends pas autant de coups francs et de corners qu'au cours de mes deux premières années à Everton. J'ai délivré des passes et des passes décisives sur ces coups de pied arrêtés, donc je suis heureux de continuer à délivrer des passes décisives dans le jeu, et aider l'équipe de cette manière est important pour moi.

"En fait, je me concentre sur les passes clés, parce que je peux les contrôler - je ne peux pas contrôler si elles deviennent des passes décisives. Je suis heureux quand mon pied fait une passe clé, et bien sûr, cela compte beaucoup plus si un coéquipier la transforme en but - mais ma passe est essentiellement la même que nous marquions ou non."

Les attributs offensifs de Digne ont clairement attiré l'attention de son coach, car il a été muté dans un rôle plus avancé pour le choc face aux Wolves.

L'article continue ci-dessous

"Toutes les équipes doivent être capables de jouer de différentes manières. Je crois que la capacité à avoir différentes variations tactiques fait de vous une équipe plus forte. Je suis arrière gauche mais je joue là où mon manager a besoin que je joue et où je peux aider mon équipe", a-t-il déclaré avant de parler de ses ambitions pour la saison.

"J'ai toujours joué en - avec , le PSG, la Roma et le Barça, donc j'espère bien sûr que nous pourrons nous qualifier pour ce tournoi. Ce serait formidable pour le club, les joueurs, et surtout pour les supporters.

"Cependant, la concurrence pour ces places est féroce. Les Evertoniens méritent cette expérience. Il ne fait aucun doute que notre ambition est de nous qualifier pour l'Europe, et pour l'instant nous sommes au bon endroit dans le tableau pour y parvenir, et nous devons continuer à nous développer en tant qu'équipe également pour finir ici."