Everton continue son sans-faute en PL

La bonne série d’ dans le championnat anglais se poursuit. Ce samedi, les Toffees sont allés chercher un troisième succès consécutif sur le terrain de (2-1). Une victoire méritée, bien qu’acquise sur la plus courte des marges.

C’est la première fois depuis la saison 1993/1994 qu’Everton démarre son championnat avec un carton plein au bout de trois levées. Gary Lineker, l’une des anciennes icônes du club, n’a pas manqué de le relever sur les réseaux sociaux.

For the first time since the 1993/94 season @Everton have won their first 3 games of the season to go top of the .