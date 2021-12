Everton - Benitez prévient Digne : "L'équipe est la priorité"

Lundi soir, Everton a battu Arsenal 2-1 à Goodison Park, dans une ambiance survoltée. Martin Odegaard a donné l'avantage aux visiteurs, mais des buts de Richarlison et Demarai Gray ont permis aux Toffees de remporter les trois points. Rafa Benitez, l'entraîneur d'Everton, avait fait un choix fort face aux Gunners : celui de se priver de son international français Lucas Digne, sanctionné.

Cameroun : Samuel Eto'o élu président de la FECAFOOT

L'ancien latéral gauche du FC Barcelone Lucas Digne a été écarté du groupe après un échange tendu avec son entraîneur avant le match, et ce devant le reste de l'équipe. Le joueur formé au LOSC serait frustré par son rôle plus défensif sous les ordres de Rafael Benitez, et s'est senti enhardi pour remettre en question les décisions de l'ancien entraîneur de Valence. Une bien mauvaise idée...

"L'équipe est au-dessus de toute individualité"

L'article continue ci-dessous

Privé de match face à Arsenal et écarté du groupe, le Français a été sommé de se reprendre par le technicien espagnol, très clair sur ce sujet en conférence de presse. "Ce qu'il doit faire, c'est s'assurer de continuer à travailler dur. L'équipe est au-dessus de toute individualité. C'est clair, c'est le manager qui décide. Il s'entraîne, c'est une situation normale, on verra s'il est disponible ou non", a-t-il confié.

"On a besoin de tous nos joueurs parce que ça augmente la concurrence. Mais en même temps, tout le monde doit être concentré et savoir que l'équipe est la priorité. Je ne veux pas trop parler d'individualités, ce n'est pas juste pour le groupe. L'équipe a très bien joué avec des joueurs différents l'autre jour donc on peut le faire", a ensuite glissé Rafael Benitez. Le message est passé. Reste à savoir s'il sera entendu par Lucas Digne, qui n'a aucun intérêt à prolonger son séjour sur la touche...