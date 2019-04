Everton-Arsenal 1-0, fin de série pour Arsenal

33e journée de

- : 1-0

But : Jagielka (10e)

Phil Jagielka a inscrit le seul but de cette partie qui a vu Everton dominer un candidat à la Ligue des Champions et assurer sa troisième victoire consécutive en Premier League. Les Londoniens, eux, tombaient en championnat pour la première fois depuis début février.

Jagielka, qui n'a été appelé dans le onze de départ qu'en remplacement de Michael Keane peu de temps avant le coup d'envoi, a fait la différence en profitant d'une tête de Dominic Calvert-Lewin et qui fut consécutive à un centre travaillé de Lucas Digne.

1 - Arsenal attempted just one shot in the first half - their fewest in the first half of a Premier League game since May 2016 against Man City (also one shot). Blunt.