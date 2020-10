Everton - Ancelotti compte sur Moise Kean pour l'avenir

Prêté au PSG cette saison, Moise Kean est attendu du côté des Toffees, où son entraîneur compte sur lui pour les prochaine saisons.

Prêté sans option d'achat au PSG, Moise Kean pourrait ne pas s'éterniser dans la capitale. Auteur de deux doublés lors des deux dernières sorties du club de la capitale, le jeune international italien est déjà attendu de pied ferme du côté d' , avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024.

"Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matchs. C'est une bonne chose, pour le PSG, pour lui et aussi pour nous", a déclaré Carlo Ancelotti à propos d'un joueur qu'il a peu utilisé la saison dernière.

Et le technicien italien d'ajouter : "On a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine."

Pour prendre la place de Calvert-Lewin et Richarlison ?