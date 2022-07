Evan Ndicka : "L'équipe de France, c'est un objectif"

Révélation de la saison avec Francfort, Evan Ndicka espère maintenant convaincre Didier Deschamps de le sélectionner en équipe de France.

Evan Ndicka vient de vivre une saison 2021-2022 remarquable. Avec l'Eintracht Francfort, il a gagné la Ligue Europa et sur le plan individuel, il a été élu meilleur défenseur de la Bundesliga et figure dans le onze-type de la saison du championnat allemand.

Une présence qui fait sa fierté comme il l'a confié à Onze Mondial : « J'étais trop content, trop fier ! [...] Et puis, dans ce onze, il y a de gros joueurs quand même. »

A 22 ans, le défenseur central formé à l'AJ Auxerre espère, grâce à ses bonnes performances, rejoindre l'équipe de France : « Ça fait plaisir qu'on évoque mon nom. Ça prouve que je travaille plutôt bien. Les choses viendront naturellement. Il y a d'autres joueurs appelés à mon poste et je ne vois pas ça comme une concurrence. J'ai côtoyé certains joueurs au sein des sélections de jeunes, et franchement, je suis content pour eux. Ça aurait pu être moi, aujourd'hui, c'est eux. L'équipe de France n'est pas une obsession, c'est un objectif, et il est dans un coin de ma tête. Je ne me pollue pas l'esprit avec ça. Être appelé en sélection, ce n'est que du bonheur. »

La victoire en Ligue Europa a d'ailleurs ouvert l'appétit de Ndicka qui explique à Onze Mondial qu'il veut tout gagner : « J'ai plein de rêves : remporter la Coupe du monde, la Coupe d'Europe, la Ligue des champions. »

Par ailleurs, alors que son nom agite le mercato (il est suivi par le PSG, l'OM, Monaco et Newcastle), Ndicka préfère ne pas prêter attention aux rumeurs : « Je ne regarde pas trop ce qui se dit. […] Mes amis me rapportent les infos mercato qui circulent sur internet. Si j'entends tout ça, ça veut dire que j'ai bien bossé durant la saison. […] Je suis concentré sur la réalité, et la réalité, c'est que je suis un joueur de Francfort. »