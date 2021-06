Pour le nouvel entraîneur de l'AS Roma, la France doit tout simplement gagner l'Euro !

C'est dans la peau de consultant pour le journal anglais The Sun que José Mourinho va suivre cet Euro.

Et celui qui entraîne désormais la Roma, vient de livrer sa dernière chronique à nos confrères anglais dans laquelle il analyse les forces et les faiblesses de chaque sélection.

Mourinho désigne Mbappé comme le joueur clé des Bleus

Concernant l'équipe de France, le Special One est impressionné par la qualité de son effectif et estime que Kylian Mbappé en sera l'élément déterminant : « La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C, parce qu'en ce moment elle a un nombre incroyable de joueurs de haut niveau. Lorsque vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matches et font peur aux adversaires. Mbappé va tenter de prouver qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le prochain meilleur joueur du monde. »

Mourinho encense Deschamps

En tant qu'entraîneur, José Mourinho suit avec attention le travail effectué par Didier Deschamps. Et le Portugais est impressionné par ce qu'il observe : « Didier Deschamps sait ce qu'il veut. Ils sont champions du monde. Ils sont les derniers finalistes de l'Euro. Je ne crois pas que Deschamps lise ou écoute ce qu'il se dit ou s'écrit à l'extérieur... Il sait ce dont il a besoin. Les principes de jeu de son équipe, chaque joueur doit les respecter parce que sinon, il ne peut pas faire partie de l'équipe. Quand vous avez cette discipline et quand chaque joueur suit ce que l'entraîneur veut, l'équipe devient vraiment, vraiment forte. »

En louant les qualités des Bleus, Mourinho leur met également la pression : « Je ne vois aucune faiblesse dans cette équipe. Si je dois désigner un favori, je vais dire que c'est la France car elle a des joueurs incroyables. Ils doivent remporter ce tournoi. Sinon, ce sera un Euro raté. »