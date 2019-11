Euro 2020 – Les maillots de l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne et de la Belgique dévoilés

A plusieurs mois du coup d’envoi de l’Euro 2020, les nations commencent à dévoiler leurs maillots prévus pour la compétition.

J-214 ! Le 12 juin 2020, le coup d’envoi tant attendu de l’Euro sera donné. L’attente va être longue, mais pour nous faire patienter sagement, les différentes sélections commencent à dévoiler leurs maillots au compte-gouttes.

Ce lundi, six équipes différentes ont fait ce petit cadeau aux supporters. Parmi elles, cinq sont équipées par Adidas, et une par Puma. Commencons donc avec la tribu à trois bandes, et le maillot plutôt... original de l’ . On vous laisse juger.

Vient ensuite l’ , qui a opté pour un style marinière et le drapeau au bout des manches. Esthétiquement, le pari semble réussi. Encore une fois, on vous laisse juger.

La a de son côté opté pour la bande noire en diagonale sur fond rouge, avec Michy Batshuayi comme mannequin. Vous validez ?

De leur côté, la et la ont préféré se la jouer sobre. Un maillot classique, avec des motifs très discrets pour les organisateurs du dernier Mondial et sans pour l’ancienne équipe de Zlatan Ibrahimovic.

Reste enfin l’ , équipée par Puma, qui a dévoilé ce lundi son maillot extérieur. Celui-ci sera blanc, avec des motifs qui semblent être inspirés de l’époque de la Renaissance, à l’instar de ceux du maillot "verde".