Euro 2016 - Deux supporters russes condamnés à 3 et 10 ans de prison

Les deux supporters étaient jugés pour l'agression d'un fan anglais à Marseille, en marge d'Angleterre-Russie lors de l'Euro en France.

La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné ce lundi deux supporters russes pour des faits remontant au 11 juin 2016. En marge d'un match de la phase de poules de l'Euro 2016 entre l' et la à Marseille terminé sur un match nul 1-1, ces derniers avaient agressé Andrew Bache, supporter anglais plongé dans le coma, dont il est aujourd'hui sorti avec de nombreuses séquelles.

Une agression alors filmée par la vidéo-surveillance et de nombreuses personnes sur place, et qui avait choqué dès le début du tournoi.

Mikhaïl Ivkine, 34 ans et supporter du a été condamné à trois ans de prison. Sur les vidéos de l'agression, on le voit jeter une chaise sur la victime avant que cette dernière ne soit mise K.O par la suite.

"C'est une décision très satisfaisante, a réagi l'un de ses avocats, Me Julien Pinelli. La cour d'assises a fait preuve de suffisamment de recul pour ne pas être submergée par l'émotion suscitée par ce dossier et a finalement retenu à l'encontre de monsieur Ivkine les seuls faits susceptibles de lui être reprochés."

L'intéressé, arrêté en février 2018, va donc rapidement arriver au bout de sa peine après près de trois ans de détention provisoire. Il devrait donc bientôt être remis en liberté.

Ce ne sera pas le cas Pavel Kossov, lui aussi âgé de 34 ans, et qui a été condamné à une peine bien plus lourde. C'est lui qui a porté le coup qui a mis inconscient Andrew Bache avant de lui donner des coups de pied alors que l'Anglais était au sol. Il a été condamné à dix ans de réclusion.

"C'est l'abattement et la surprise. J'espérais que la cour allait tenir compte du contexte particulier, où on est dans cette ambiance absolument folle. Ce n'est pas le mec qui va agresser une vieille dame sur un trottoir sans qu'il n'y ait aucune circonstance autour de ça", a réagi son avocat Me Alain Duflot.

"Ce contexte a altéré les facultés de comportement et cognitives de monsieur Kossov." Le Russe a dix jours pour décider s'il fait appel ou non de la décision.