Eto'o vote pour Ramos... au Barça

L'ancienne star évoque Kylian Mbappé, Lionel Messi et son envie de voir Sergio Ramos à Barcelone.

Kylian Mbappé à Madrid ? Samuel Eto'o est contre. dans un long entretien accordé au journal AS, l'ancienne star du Cameroun a lâché plusieurs punchlines.

"Mbappé doit rester, Ramos au Barça ou à Paris"

"Je ne sais pas s'il va aller à Madrid, mais je suis un fan du PSG, et ça vous dit tout sur mon ressenti sur le sujet".

Et Sergio Ramos, qui est sans club, pourrait-il se retrouver au PSG ? Eto'o a d'autres idées pour le défenseur libre. "Espérons que Sergio aille au PSG. Si je pouvais le signer pour le Barça, je le ferais. S'il va au PSG, je serai heureux et je sais qu'il va nous aider à gagner la Ligue des champions, ce qui s'avère très difficile pour nous".

Quid de Messi, en fin de contrat au Barça dand dix jours ? L'ancien attaquant du Barça a une opinion très ferme à ce sujet. "Je sais que Messi aime Barcelone, qu'il n'a aucun problème et que ce n'est pas une question d'argent. La seule chose est le projet, qui doit être fiable et je sais que Joan [Laporta, le nouveau président] y travaille. Il doit profiter du temps qu'il lui reste, le football le lui doit, pas seulement le Barça. Il nous a tout donné, il doit en profiter et gagner des titres. Messi est Dieu et quand vous avez un Dieu, vous n'avez qu'à l'admirer."

Eto'o a ensuite brièvement évoqué la Super League européenne. "C'est déjà résolu et c'est pourquoi je ne veux pas entrer là-dedans."

L'ancien catalan et intériste a ensuite été sondé sur José Mourinho à la Roma : "Cela m'a fait mal - je ne vais pas mentir - de voir celui qui m'a donné la chance de remporter des titres en Italie d'aller dans un autre club [italien]. Mais je sais qu'il est heureux et notre amitié est au-dessus de tout. J'aurais aimé revoir Mourinho à l'Inter. Mais je lui souhaiterai toujours bonne chance à Rome. Mais il doit comprendre que peu importe combien je l'aime, pour moi l'Inter passera toujours avant."