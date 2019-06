Eto'o conseille Salah de rejoindre le Barça

L'ancien avant-centre du FC Barcelone estime que l'international égyptien correspondrait parfaitement au style de jeu du club catalan.

Après son nouvel échec en la saison dernière, le est en quête de revanche pour la saison prochaine. Les Catalans ont la volonté de se renforcer dans le secteur offensif cet été. Plusieurs pistes sont évoquées et les plus chaudes mènent notamment à un retour de Neymar ou à une arrivée d'Antoine Griezmann en provenance de l'Atletico Madrid. Ces deux pistes divisent chez les observateurs du Barça.

Mais Samuel Eto'o a de son côté une toute autre opinion à ce sujet. En effet, à l'heure où les anciens joueurs et dirigeants du FC Barcelone donnent leur avis sur le choix entre Neymar et Antoine Griezmann, l'ancien international camerounais a proposé un autre joueur afin de venir renforcer l'armada offensive du Barça. Dans une interview à la BBC, Samuel Eto'o a conseillé à Mohamed Salah de tenter l’aventure du côté de la Catalogne.

"Il doit signer à Barcelone"

"Barcelone lui correspondrait mieux. Le Real m’a donné l’opportunité de quitter l’Afrique mais je connais le style du Barça et je pense que ce serait mieux pour lui. S’il a la chance de jouer dans le meilleur championnat du monde, qui est celui d’ , il doit signer à Barcelone, Mohamed Salah a tout pour être l’un des meilleurs joueurs du monde", a indiqué le vainqueur de la Ligue des champions avec le Barça et l'Inter.

Annoncé dans le viseur du l'été dernier, Mohamed Salah rayonne depuis son arrivée à à l'été 2017. Après une première saison excellente sur le plan individuel mais avec un échec en finale de la Ligue des champions face aux Merengue, l'Egyptien a pris sa revanche cette saison en décrochant la C1 avec les Reds, et ce malgré une saison un peu moins époustouflante sur le plan personnel au niveau des statistiques.

Nul doute que le FC Barcelone ne dirait pas non à la venue de Mohamed Salah, en revanche pas sûr que la réciproque soit vraie. L'international égyptien, actuellement à la avec sa sélection, s'épanouit à Liverpool et rêve toujours de remporter la avec les Reds afin de mettre fin à plus de vingt ans de disette. Autant dire que le FC Barcelone ferait mieux de se concentrer sur ses autres pistes.