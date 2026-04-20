Étienne Vaessen a publiquement réglé ses comptes avec un supporter sur Instagram

Etienne Vaessen s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique sur Instagram avec un supporter du FC Groningen. Le gardien a publié des photos de ses vacances au Portugal, où il apparaît aux côtés de sa compagne Alexandra Budai. Sur ces clichés, Vaessen porte un t-shirt floqué du logo du NAC Breda, le club de sa ville natale.

Ce choix ne fait pas l’unanimité. Un supporter du FC Groningen réagit avec virulence en commentaire : « Pathétique, va donc au NAC. Tu peux être fan, mais tu n’as pas besoin de l’étaler. » Vaessen répond du tac au tac : « C’est moi qui décide, champion. »

L’internaute persiste : « Ah oui, tu fais le malin. J’espère que tu seras parti l’année prochaine. »

Le gardien persiste : « Je fais ce que je veux, non ? À bientôt au magnifique Euroborg. »

Le supporter conclut alors : « Non, mais tu provoques pour provoquer. Tu veux toujours être au centre de l’attention. Tu ne te rends pas populaire, mais bon, bonne chance. »

Toutes les réactions ne sont toutefois pas négatives : de nombreux supporters saluent au contraire l’authenticité du gardien. « C’est quand même sympa, Vaessen défend notre but et soutient le NAC. Un gars génial et un père de famille », peut-on lire dans l’une des réponses au post.