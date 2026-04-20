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Jeroen van Poppel

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Étienne Vaessen a publiquement réglé ses comptes avec un supporter sur Instagram

FC Groningue
E. Vaessen

Etienne Vaessen s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique sur Instagram avec un supporter du FC Groningen. Le gardien a publié des photos de ses vacances au Portugal, où il apparaît aux côtés de sa compagne Alexandra Budai. Sur ces clichés, Vaessen porte un t-shirt floqué du logo du NAC Breda, le club de sa ville natale.

Ce choix ne fait pas l’unanimité. Un supporter du FC Groningen réagit avec virulence en commentaire : « Pathétique, va donc au NAC. Tu peux être fan, mais tu n’as pas besoin de l’étaler. » Vaessen répond du tac au tac : « C’est moi qui décide, champion. » 

L’internaute persiste : « Ah oui, tu fais le malin. J’espère que tu seras parti l’année prochaine. » 

Le gardien persiste : « Je fais ce que je veux, non ? À bientôt au magnifique Euroborg. »

Le supporter conclut alors : « Non, mais tu provoques pour provoquer. Tu veux toujours être au centre de l’attention. Tu ne te rends pas populaire, mais bon, bonne chance. »

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Toutes les réactions ne sont toutefois pas négatives : de nombreux supporters saluent au contraire l’authenticité du gardien. « C’est quand même sympa, Vaessen défend notre but et soutient le NAC. Un gars génial et un père de famille », peut-on lire dans l’une des réponses au post. 

Vaessen commentsectie

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