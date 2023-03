Les Etats-Unis plus performants grâce au LOSC ? Une légende américaine le pense

Le repositionnement de Timothy Weah par le LOSC est perçu de manière positive par une ancienne gloire de l'équipe américaine.

Aux Etats-Unis, Eric Wynalda (53 ans) est une légende. Fort de 107 sélections (pour 34 buts), l'attaquant a participé trois fois à la Coupe du monde (1990, 1994, 1998) et a inscrit le premier but de l'histoire de la Major League Soccer (MLS), le championnat local, en 1996.

Weah, attaquant en sélection, latéral en club

Interrogé par nos confrères d'Action Network, Wynalda s'est exprimé sur le repositionnement de Timothy Weah par le LOSC. Le club français utilise l'attaquant au poste d'arrière gauche et même d'arrière droit.

« Timothy Weah est désormais arrière latéral en club alors qu'il a joué toute la Coupe du monde 2022 en attaque. Il est titulaire indiscutable à son nouveau poste et c'est peut-être sa meilleure position sur le terrain pour sa carrière », a confié Wynalda.

Weah a en effet joué pendant le Mondial au Qatar en attaque, inscrivant notamment un but contre le Pays de Galles.

Pour Wynalda, les Etats-Unis doivent suivre l'exemple du LOSC

Malgré l'excellent apport offensif de Weah avec la sélection américain, Wynalda pense que son pays devrait imiter le LOSC et faire jouer Weah en défense : « Il pourrait jouer latéral pour en sélection quand on fait appel à lui. En plus, il a déclaré qu'il aimait jouer à cette position car il fait face au jeu. »

« Il a apparemment accepté les responsabilités défensives du poste et il sait parfaitement quand il doit monter en attaque. Cela pourrait être de bon augure pour son avenir au sein de l'équipe américaine et Tim a prouvé qu'il était capable de jouer à plusieurs postes. J'ai trouvé intéressant qu'il fasse référence à son père dans ses déclarations, comme s'il avait besoin de son approbation », a ajouté Wynalda.

Le père de Timothy Weah n'est autre que George Weah, l'actuel président du Liberia et qui fut dans les années 90 une légende du football. Weah père a remporté le Ballon d'or 1995 et a joué dans de grands clubs comme Monaco, le PSG, l'AC Milan, Chelsea, Manchester City ou encore l'OM.