Juninho, Karl Toko-Ekambi, Pavard... toutes les réactions après OL-Bayern

Retrouvez toutes les réactions des protagonistes après la demi-finale de C1 entre l'OL et le Bayern.

Juninho (directeur sportif de l'OL sur RMC Sport) : "On est tous tristes. Perdre une demie, ce n’est pas facile. On sort la tête haute, je suis fier des joueurs, du staff. On avait notre plan et on l’a respecté mais pour battre une telle équipe, il faut mettre les occasions. Si on avait marqué une des deux occasions en début de match… On est très tristes car on ne jouera pas de coupe européenne la saison prochaine. On a vu la ferveur à et on les remercie. Je souhaite maintenant bon courage au PSG et j’espère qu’ils vont faire un gros match pour montrer que la est d’un bon niveau.

On a bien démarré ce match, on a deux, trois occasions et il faut en mettre une. Derrière, eux ont mal commencé et s’en remettent à une individualité avec cette frappe de Gnabry, imparable. On a fait ce qu’il fallait mais on a joué des joueurs de classe internationale. Maintenant, il faut se tourner vers la car c’est elle qui nous permet d’aller en Ligue des Champions. Il va falloir se mettre au travail mais si on continue comme ça, on va vite la retrouver.

L'avenir des joueurs sans Europe ? T’es payé, t’es bien payé, c’est la Ligue 1 qui te paye donc la motivation, elle doit là contre Nîmes ou Bastia. Il y aura des départs. Je n’ai pas acté qui va partir mais il est vrai que quand tu fais des gros matchs en Ligue des Champions, tu es forcément plus convoité comme Moussa, Houssem ou même Memphis. On a la base et il faut se remettre au travail dès le prochain entraînement pour tout donner en championnat."

Karl Toko-Ekambi (attaquant de l'OL sur RMC Sport) : "Dans le vestiaire, on s’est dit qu’on aurait pu faire mieux, qu’on a manqué des occasions, moi le premier. Ce Bayern n’était pas imbattable car on a eu les occasions. On a bien joué mais on savait que c’était une grosse équipe. Le premier but nous a faits mal mais on a continué à jouer. Il y a des soirs avec et des soirs sans et c’était le cas aujourd’hui. Il faut garder le même état d’esprit car en championnat, on ne va pas jouer le tous les week-ends. Mais il faut garder cet état d’esprit de coupe en Ligue 1."

Benjamin Pavard (défenseur du Bayern Munich sur RMC Sport) : "Je me sens bien, la cheville va bien. J’ai trois semaines d’avance et j’avais comme objectif d’être avec le groupe. Je mettais la musique de la Ligue des Champions pendant ma rééducation. Ca fait plaisir, c’est un rêve de jouer cette compétition et encore plus de jouer une finale. C’est contre Paris donc je suis content que ce soit contre un club français mais dimanche, ça ne comptera pas.

On savait que Lyon allait attendre et contrer, c’est ce qu’ils ont fait mais heureusement, ils n’ont pas marqué. On joue haut donc on laisse forcément des espaces dans le dos mais on était prévenu et si l’OL était là, ce n’était pas pour rien. On va retenir le positif, on a gagné et on va bien se préparer pour la finale. Il y aura deux grandes équipes en finale mais on est serein, personne ne nous fait peur. Comment bloquer Mbappé et Neymar ? C’est difficile, car c’est une équipe très complète. On a fait une grosse saison et il faut le concrétiser avec ce titre. On est le Bayern Munich."

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur RMC Sport) : "Je pense qu’on peut avoir des regrets sur le premier quart d’heure où on peut mener 2-0. Dans ce genre de matchs, on le paye cash car on savait qu’on n’allait pas avoir 50 occasions. On est tombé sur une grosse équipe mais on y a cru jusqu’au bout. Ils nous ont mis en difficulté sur les côtés. Ils arrivaient à nous mettre en difficulté sur nos ailiers qui montaient. On a tenu mais ça craque au bout d’un moment.

On ne va pas lâcher ce qu’on a réussi à créer, ce groupe peut être fier. Il faut garder tout ce qui est bon pour faire un gros championnat et montrer le même visage qu’ici à Lisbonne. C’est cette mentalité qu’il faut contre des grandes ou des équipes moins prestigieuses. Si on le garde, on peut aller très loin en championnat mais maintenant il faut voir ce qu’il se passe dans le futur avec les départs etc mais il faut garder cet état d’esprit."

Rudi Garcia (entraîneur de l’OL sur RMC) : "On peut être fier de notre parcours et notre match mais oui c’est la déception qui prédomine. On a manqué de réussite car on doit mener au score et finalement on est mené. On a ce sentiment d’injustice qui nous a plombés un peu. A 2-0, c’est compliqué même si on n’a pas baissé les bras en deuxième période. On savait qu'ils allaient être très hauts et qu'il fallait se servir des espaces dans leurs dos comme ça a été le cas sur les occasions de Memphis et de Karl. Ce qu’on n’a pas bien fait en première période, c’est utiliser le ballon et les déplacer sur la largeur. On l’a beaucoup mieux fait en deuxième. Quand on ne marque pas, on ne peut pas se qualifier.

On y croyait à cette finale et le match l’a montré. Quand on a eu les occasions, on a vu que le Bayern Munich n’était pas serré. Le score ne reflète pas le match. Il faut vite se replonger dans le championnat et c’est ce que je crains un peu car ça arrive très vite. Mais il faut vite se remobiliser car on ne joue que le championnat. On sait que ce sera différent et que le plan de jeu sera différent. Il faudra maîtriser nos matches désormais. Avec le parcours qu’on a fait, certains joueurs se sont mis en lumière mais si j’étais un coach, je n’aurais pas attendu pour me placer sur eux."

Kingsley Coman (attaquant du Bayern Munich sur RMC Sport) : "Le travail n’est pas fini, si on ne la gagne pas, ça n’aura servi à rien. On n’était pas surpris, on savait qu’ils avaient des qualités et ont joué dessus. Heureusement, ils n’ont pas marqué et on s’est repris derrière. Le score est un peu dur pour eux. Lyon a attendu mais on a joué le Barça qui a le ballon et le PSG, ce sera pareil. On a notre physionomie, on ne s’adapte pas à l’adverse. Une affiche de rêve pour moi ? C’est une belle affiche, j’espère qu’on va gagner. Dimanche, il n’y aura pas de Paris, mon esprit est à 100% avec le Bayern Munich."