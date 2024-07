Et si Messi revenait ? L'incroyable rebondissement

L'Inter Miami n'exclut pas la possibilité de faire revenir Lionel Messi à Barcelone pour le premier match dans un Camp Nou rénové.

Le Barça, géant de la Liga, est en train de donner un sérieux coup de jeune à sa maison emblématique. Il a été suggéré que des matches pourraient être joués dans cette enceinte, avec une capacité réduite à mesure que les travaux sont achevés, à partir de décembre 2024.

Si cette opportunité se présente, l'Inter Miami sera libre de tout engagement avec la MLS puisque la saison américaine sera terminée. Barcelone sera en pleine campagne 2024-25, mais un match amical prestigieux pourrait être organisé.

Un amical prestigieux pour Messi ?

Interrogé sur les raisons pour lesquelles un choc entre l'Inter Miami et le Barça n'a pas été organisé depuis que Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez ont rejoint les rangs du Chase Stadium, Xavier Asensi, le président des opérations des Herons, a déclaré au Mundo Deportivo : « C'est une question de calendrier. Le match de 2020 faisait partie de la tournée que nous avons pu préparer. Depuis que nous avons joué la Coupe des Ligues, nous n'avons plus la visibilité de la possibilité de jouer un match amical. En janvier ou en décembre, nous ne pouvons pas savoir si cela s'inscrira dans le calendrier. »

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur la possibilité d'emmener Messi au Camp Nou pour la réouverture d'un terrain qu'il a honoré de sa présence pendant 17 ans, il a ajouté : « Cela dépend de la date... Parlons-en ». Messi a inscrit un nombre record de 672 buts pour le FC Barcelone en 778 apparitions. Il a aidé le club à remporter 10 titres de Liga et quatre Ligues des champions. Il a quitté le club pour le Paris Saint-Germain en 2021, avant de rejoindre Miami deux ans plus tard.