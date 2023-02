Et si la famille Glazer restait finalement à Manchester United ?

Alors que des offres de rachat sont sur la table à Manchester United, l'impopulaire famille Glazer pourrait finir par rester à Old Trafford.

Qui va hériter du chantier mais aussi du trésor qu'est Manchester United ? Ces dernières saisons, les Red Devils ne sont plus au rang qui étaient le leur lors de l'ère Sir Alex Ferguson. Sur le plan sportif, Manchester United a cumulé les échecs et ce malgré les investissements massifs sur le marché des transferts. Les mauvais choix lors du recrutement et le manque de trophées remportés ont agacé les supporters de Manchester United qui souhaiteraient voir la famille Glazer passer la main.

Un renfort de poids pour les Glazer

Et récemment, les investisseurs américains de Manchester United ont fait part de leur désir d'écouter des offres de rachat pour vendre les Red Devils. Les propriétaires américains, qui ont fait l'objet de diverses protestations de la part de supporters mécontents au fil des ans, se sont ouverts aux offres des parties intéressées. Cependant, ils ont toujours tenu à souligner que de nouveaux investissements dans Manchester United seraient aussi bienvenus qu'un rachat total.

Dans cette optique, ESPN rapporte que le fonds spéculatif américain Elliott Management a exprimé son intérêt pour injecter des fonds dans le club de Premier League sans en prendre le contrôle. S'ils devaient s'impliquer dans les Red Devils - ayant déjà financé l'ancien propriétaire de l'AC Milan, Li Yonghong - alors Joel et Avram Glazer pourraient rester en place à Old Trafford.

Deux offres de rachat sur la table

La proposition d'Elliott Management concerne "un éventuel financement, et non une offre de rachat pour le club". L'entreprise possède des actifs de 55 milliards de dollars, ce qui lui permettrait de s'impliquer fortement dans une équipe qui a été placé sur le marché par les Glazer pour un montant compris entre 6 et 7 milliard d'euros.

Alors que la famille Glazer explore des "alternatives stratégiques" à Manchester United, elle a au moins deux offres pour le contrôle total du club sur la table - qui ont été faites avant la date limite de vendredi dernier - avec l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, Sir Jim Ratcliffe, et le cheikh qatari Jassim Bin Hamad Al Thani tous deux en lice pour prendre les rênes d'une superpuissance mondiale.

Toutefois, les deux offres mentionnées étaient certes assez élevées, mais elle n'atteignaient pas les 6 milliards d'euros demandés par la famille Glazer pour céder Manchester United. Recevoir le renfort d'Elliott Management serait donc un beau compromis pour la famille Glazer qui ne braderait pas Manchester United tout en continuant à investir mais pas à pertes. Pas sûr toutefois que les supporters de Manchester United soient ravis de la nouvelle.