Et si Guardiola quittait Manchester City ? La bombe est lancée !

Le biographe de Pep Guardiola a révélé les raisons pour lesquelles l'entraîneur de Manchester City pourrait quitter le club

Marti Perarnau écrit une biographie sur Guardiola, intitulée The Pep Revolution, qui détaille ses huit années passées à City. Le journaliste a expliqué que l'ancien entraîneur de Barcelone ne quitterait son poste actuel que s'il était trop fatigué ou pour sa famille. Il a ajouté qu'au fur et à mesure de son passage à Manchester, l'homme de 53 ans s'est quelque peu assagi.

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles Guardiola pourrait quitter City, il a déclaré au Manchester Evening News : « Fondamentalement, il a le club parfait en raison de l'écosystème : « Il a une très bonne relation avec les joueurs et ces derniers ont beaucoup d'énergie et le désir de gagner à nouveau. Je pense qu'il n'y a que deux facteurs : la famille et sa propre fatigue après neuf ans. Peut-être que la famille dira qu'il passe trop de temps à Manchester et que les enfants grandissent. Cela pourrait arriver. Si ce n'est pas le cas, qui sait ? Je ne dis pas que Pep ne renouvellera pas, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il prendra sa décision entre novembre et février.

Quant à la manière dont l'Espagnol a changé au cours de son passage à City, il a ajouté : « Je pense que c'est le principal changement de Pep. Plus que les questions tactiques ou autres, je pense que le changement le plus important est qu'il s'est détendu dans sa façon de concourir et aussi pendant les matches. Lors du Community Shield à Wembley, dans les pires moments du match, il était relativement détendu. Il a tiré les leçons de ses années passées à Barcelone et au Bayern.

« Il a commencé à penser qu'il devait pousser les joueurs jusqu'au bout et, après des années, il a compris que certains joueurs n'avaient pas besoin d'être poussés jusqu'au bout - par exemple, Kevin De Bruyne n'a pas besoin d'être poussé jusqu'au bout. Certains ont besoin d'être plus détendus et plus amicaux pendant le match. Je pense qu'il a compris cela ».